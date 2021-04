Preț mic, baterie imensă și alte 3 avantaje ale telefonului realme 8

realme 8 debutează în România la un preț excelent. Are câteva atuuri de partea sa și după ce l-am folosit o vreme sunt pregătit să ți le detaliez.

Pe 8 aprilie a fost lansată oficial seria realme 8. Primul care a intrat la precomandă este realme 8 Pro, cu un preț excelent și-o cameră de 108 megapixeli. Pe 13 aprilie e rândul versiunii realme 8. Acest model e un pic mai ieftin și camera principală este de 64 megapixeli. Dar are și acesta câteva avantaje pentru care l-ai putea lua în calcul ca viitor telefon.

De fiecare dată când deschizi cutia unui telefon acesta e cu ecranul în sus, spre tine. Totuși, la cum arată realme 8, mai bine era să-l pună cu spatele în sus. Mesajul “DARE TO LEAP” e încă acolo, dar, în comparație cu modelul 8 Pro, acesta are un finisaj glossy cu câteva zone care devin multicolore imediat ce o rază de lumină pică pe ele. Compania numește cele două nuanțe de culoare în care e disponibil telefonul astfel: Cyber Silver și Cyber Black.

Tot la capitolul design, telefonul e subțire, ușor, elegant, dar dispune și de tot ceea ce l-ar putea caracteriza drept un telefon pentru 2021. Are chiar și mufă clasică de căști, ca să nu depinzi doar de wireless sau portul USB-C.

Ecranul de pe acest model are 6,4 inci Full HD+ și folosește tot tehnologia Super AMOLED de pe versiunea mai scumpă. În stânga sus e camera de selfie, de 16 megapixeli, iar interfața realme UI 2.0 e intuitiv și colorată. La bază este însă Android 11. În același ecran e integrat și scannerul de amprente. Telefonul este optimizat și pentru situațiile când lumina e prea puternică și își crește automat luminozitatea ca să nu ai probleme.

Când vine vorba de tot ce-ai putea face cu telefonul, autonomia n-ar trebui să fie o problemă. Are o baterie de 5.000 mAh care poate fi încărcată la 30 wați prin încărcătorul Dart Charge. În timp, asta înseamnă așa: de la zero la 100% în 65 de minute și de la zero la 50% în 26 de minute. Practic, când ai nevoie de un pic de energie și te grăbești, nu-i problemă că o poți obține.

64 MP pentru realme 8 și cameră dedicată pentru macro

Telefonul are patru senzori pe spate și sunt organizați astfel: 64 MP pentru camera principală, 8 MP ultrawide pentru toate acele cadre de peisaj, arhitectură și nu numai, 2 MP macro ca să te apropii cât de mult vrei de subiect și un al patrulea senzor alb-negru de 2 MP folosit ca să acompanieze cu informații imaginile capturate de celelalte camere. Nu se reduce însă totul la hardware, că realme 8 are și un ajutor software.

Aplicația de foto-video se bazează pe inteligență artificială ca să ducă la imaginile alea spectaculoase pe care le-ai putea surprinde. Poate recunoaște scene și te ajută chiar și când faci portrete. Totodată, sunt disponibile și efectele de bokeh de pe realme 8 Pro, dar și modul Starry ca să capturezi stelele pe care le vezi pe cer. Nu în ultimul rând, cu AI Color Portrait poți izola subiectul portretului tău și să fie singurul colorat într-o mare de alb-negru. Practic, ce-ai putea face cu ceva muncă într-un program de procesare foto poți obține pe loc direct în telefon.

Pentru tot ce poate face telefonul are și un procesor capabil. E vorba de un MediaTek Helio G95. Nu trebuie să te ferești de jocuri sau de operațiuni de multitasking, atunci când ai nevoie. Cipul acesta are două nuclee pentru performanță ridicată și alte șase pentru consum eficient de energie. Totodată, realme 8 dispune și de un sistem de răcire mai avansat decât pe generația precedentă.

realme 8 debutează la precomandă pe 13 aprilie și sunt două versiuni în care îl poți cumpăra: cu 4 GB memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare sau 6 GB RAM și 128 GB stocare. Poți, totodată, să adaugi și card microSD, dacă ai nevoie de și mai mult spațiu.

Între 14 și 19 aprilie, telefonul costă 1.000 de lei în versiunea cu 64 GB și 1.100 lei în versiunea cu 128 GB, dar primești căștile Buds Q cadou. Din 20 aprilie, cele două versiuni vor avea aceleași prețuri 1.000, respectiv 1.100 lei, dar nu mai primești căștile cadou.

Per total, realme 8 poate fi cea mai bună alegere pentru un telefon nou și fără daună major pentru bugetul tău. Cel mai practic ar fi să-l comanzi cât încă primești și căștile și, eventual, astfel să experimentezi cu echipament audio wireless. În orice caz, pentru design, cameră foto, baterie, ecran și încărcarea rapidă e un telefon care își justifică pe deplin prețul.