LIVE Lansare Samsung S21: 3 schimbări majore și o surpriză în pachet

Samsung S21, în trei versiuni, va fi prezentat oficial pe 14 ianuarie, de la ora 17. Samsung transmite evenimentul online. Aici găsești detaliile care au ajuns pe internet înainte de evenimentul oficial.

Cu puțin timp înainte de lansare, detaliile de pe Samsung S21 au ajuns pe internet. Acum mai trebuie doar confirmate de Samsung. Vorbim de trei versiuni: S21, S21 Plus și S21 Ultra.

Less than a week away now, folks.

[Huge, unwatermarked renders available over at Voice:https://t.co/8SZYMbEvJahttps://t.co/OxKDIIvH4ohttps://t.co/22L3Yy2s9k] pic.twitter.com/c4REJ3v7VT

— Evan Blass (@evleaks) January 8, 2021