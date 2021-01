eMAG zici că golește depozitul chiar acum: telefoane, laptopuri la prețuri de nimic

Nu strică să arunci o privire peste ce reduceri bagă eMAG pe site acum. Găsești rapid acele produse de care ai nevoie, la preț mic.

Când ești în căutare de produse noi, dar cu prețuri reduse, trebuie să pornești de la catalogul cu resigilate. eMAG adună acolo tot ce-i mai ieftin, fără să conteze de alte campanii și alte reduceri. Așa că de-acolo am adunat produsele de mai jos, ca să alegi mai ușor.

Reducerile masive ale eMAG la resigilate

Dell Latitude 5400 e un super laptop cu ecran de 14 inci Full HD, 4 GB memorie RAM, 256 GB spațiu de stocare și procesor Intel Core i5. Și îl ai cu super reducere aici

Ca telefon nu strică un Samsung Galaxy A80. Are un ecran generos, are 128 GB spațiu de stocare, dar și 8 GB memorie RAM. Ca performanță n-are cum să te dezamăgească. Totodată, are un sistem inovator de camere foto, ca să-ți iasă mereu cele mai bune cadre. Îl prinzi la preț mic aici

Oppo are modelul A31 în oferta eMAG. Are reducere masivă, e modelul cu 64 GB spațiu de stocare și un ecran suficient de mare cât să te bucuri de tot conținutul dorit. Ai aici toate detaliile despre acest telefon

Totodată, un laptop de la care să începi este Acer Aspire 3 cu ecran de 15,6 inci Full HD, 12 GB memorie RAM, chiar și placă video dedicată, dar și 256 GB spațiu de stocare. Și are un super preț chiar acum

eMAG listează și Nokia 2.3 cu o reducere semnificativă. E versiunea cu 32 GB spațiu de stocare, dar și suport dual SIM, ca să nu fii limitat la un singur operator. Poți cumpăra operatorul de aici

O surpriză în oferta eMAG e OnePlus 7T Pro, dar ediție limitată McLaren. Acesta a ajuns la un preț mult mai mic. E versiunea cu 256 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM și un ecran generos. Îl găsești aici

eMAG are și un laptop excelent de la Lenovo. E un model ThinkBook cu procesor AMD Ryzen 3, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare. Îl poți cumpăra acum de aici