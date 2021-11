Puțini știu asta despre eMAG: se întâmplă fix când începe Black Friday și toți românii pot profita

eMAG a pregătit o super campanie de Black Friday pentru 12 noiembrie. A promis milioane de produse la preț redus. Mulți români le ratează, pentru că fac aceste greșeli.

Pentru această ediție de Black Friday, eMAG susține că are reduceri de 330 de milioane lei la 4,5 milioane de produse. Și ca să le facă loc tuturor, a făcut și investiții în infrastructură. Depozitele eMAG însumează 250.000 metri pătrați, adică de patru ori cât Casa Poporului. Și unde mai pui că are o rețea de 2.000 de unități easybox, dublu față de anul trecut. Comanzi acolo și nu mai aștepți curierul.

Cu toate acestea, puțini știu cum să prindă la timp ofertele. Și tocmai de-aia se trezesc din primele minute că n-au prins nimic din ceea ce voiau. Și aici merită amintit că, în 2020, campania de Black Friday a început la ora 7:37. E posibil ca eMAG să-și păstreze obiceiul și să fii super atent în dimineața de vineri.

Ce să faci pe eMAG ca să prinzi reducerile de Black Friday

Ziceam de trucurile pe care puțini le știu. Ei bine, uite unul: contul Genius. Clienții Genius activi și cei care testează vor beneficia de transport gratuit și vor primi o notificare la startul evenimentului. În această perioadă, locuitorii din majoritatea orașelor din țară pot încerca gratuit acest serviciu timp de trei luni. eMAG Genius este disponibil pentru peste 10 milioane de locuitori din 353 de localități din țară.

Dacă îl faci sau nu, ține cont să începi de la cum arată contul tău. Bagă-ți adresa acolo, alege și un easybox și bagă și un card bancar. Asigură-te că ai totul în regulă, cât încă ai timp.

Adaugă în lista de favorite ceea ce-ți dorești. Și poate fi cel mai bun sfat posibil. Dacă știi precis ce vrei, pune direct în coș și în dimineața respectivă doar finalizezi comanda. Ține cont că marile reduceri se dau repede, extrem de repede: 30-60 de secunde.

Neapărat: instalează aplicația eMAG, verifică datele și asigură-te că ai pornit toate notificările. Pe web e posibil să ai întârzieri și oricum e aiurea să stai pe refresh, mai ales că nu știi ora la care începe Black Friday.

Reducerile de care se știe deja

Ca produse exotice, care vor avea categoria lor, eMAG propune de Black Friday următoarele: peste 47.000 de nopți de cazare în România și în afara țării, peste 80.000 de litri de combustibil și peste 27.000 de kilograme de carne de porc. Fii atent la pagina dedicată Black Friday de pe site-ul magazinului, e deja activă și sunt câteva produse.

Poți prinde bere Corona Extra, bax de 24 sticle de câte 355 ml – O să aibă un preț de 90 de lei

Poți să iei de Black Friday ofertă specială la detergent capsule Ariel All in One PODS Mountain Spring, 2×54 buc, 108 spălări – Prețul o să fie de 75 lei

eMAG are și o super ofertă la apă de toaletă Hugo Boss Bottled Night. E pentru bărbați și e vorba de-o cantitate de 100 ml – Prețul va fi de 99,99 lei

Și ia-ți fără griji niște căști JBL Tune 55 on-ear – Prețul va fi de 100 lei redus de la 195 lei