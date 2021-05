eMAG tocmai le-a pus la preț extrem de mic pe site: telefoane, televizoare mai ieftine decât le-ai prinde de Black Friday

eMAG a lansat azi o nouă campanie cu reduceri. Cea mai bună parte a sezonului de reduceri e că după apar tot felul de produse la resigilate. Oamenii la returnează, eMAG le scade prețul și așa te poți alege cu produse ca noi la preț mai mic.

După un început de an în care românii au stat mai mult în case și au facut diverse achizitii utile sau mai puțin utile, eMAG și-a „asigurat” și un stoc considerabil de resigilate. Sunt produse reambalate, eventual cu ambalajul original deteriorat, și, în funcție de ce produs e vorba, cu urme minore de utilizare. Partea bună e însă prețul. Magazinul online are la resigilate sute de produse cu reduceri mari de preț.

Poți să cumperi de la resigilate telefoane, televizoare, frigidere și tot felul de alte electronice și electrocasnice. Prețul e numai bun ca să începi vara cu bine. Mai jos am adunat câteva dintre dispozitivele listate de magazin pe care să dai bani fără să clipești. Sigur, mai poți aștepta campanii cu reduceri, dar acelea vor fi mai rare în următoarea perioadă.

Promoția ține până pe 24 mai, așa că dacă vrei să profiți de ea trebuie să te miști repede.

Produse resigilate pe care să le iei de la eMAG cu reducere mare

Dacă vrei cu adevărat un telefon premium, ai acum ocazia să iei de la eMAG un telefon mobil Huawei P40, Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 5G. Poți să plasezi comanda pentru el AICI.

Prin lista cu reduceri eMAG la produse resigilate am găsit și un televizor la ofertă. Este vorba despre un televizor Samsung 65Q950T, 163 cm, Smart, 8K Ultra HD, QLED. Puteți găsi televizorul, alături de alte oferte eMAG, AICI, la un preț redus cu 47%

Tot la eMAG, la resigilate, am găsit și un laptop de la Asus ZenBook 14″, Full HD care beneficiază de o reducere considerabilă. Laptopul este ultraportabil cu un procesor AMD Ryzen 5 3500U pana la 3.70 GHz, , 8GB, 512GB SSD, AMD Radeon. Îl poți cumpăra de AICI.

Are și Dell un laptop în oferta de resigilate. Și chiar la preț foarte bun. E vorba de Latitude 5400 cu procesor Intel Core i5, ecran de 14 inci Full HD, 256 GB spațiu de stocare. Aruncă o privire pe ce oferă, AICI.

De la Beko am găsit pe eMAG un frigider cu două uși, cu volum de 446 litri și-o înălțime de 180 cm. E argintiu, are diverse compartimente pentru tot felul de cumpărături și un volum de 343 litri pentru frigider. Congelatorul are 103 litri. Îl prinzi acum cu super preț, AICI.

Am găsit pe site și-o mașină de spălat AEG cu preț foarte bun. Are capacitate de 8 kilograme, clasa energetică A+++ și funcție eco time save. O prinzi la preț mai bun AICI.

Evident ca nici aparatele foto compacte nu puteau lipsi din oferta actuală la eMAG. Cu Sony Cyber-Shot DSC-HX99 fotografiaţi ce doriți fără efort, cu rezultate detaliate şi de o claritate excepţională de fiecare dată. Camera foto Sony vine cu o rezoluție de 18 megapixeli, iar fotografiile frumoase vor fi realizate simplu prin încadrare şi fotografiere, utilizând focalizarea automata inteligenta si rapida si focalizarea automata prompta a ochilor, asigura performante deosebite in orice imprejurare. Iar stabilitatea va fi garantată de stabilizarea internă inteligentă. În caz că sunteți interesați de aparatul Sony la o reducere atractivă puteți vedea produsului AICI.

Boxa portabilă de la JBL, modelul Clip 3 IPX7, duce portabilitatea la un nou nivel, fiind ideală chiar și dacă vrei să o pui pe ghidonul bicicletei într-o drumeție. Boxa rezisă la apă, cu conexiune bluetooth, are dimensiuni mici, dar un sunet surprinzator de puternic. În plus, durata de viață a bateriei este destul de mare, ajungând până la 10 ore de autonomie. Boxa Clip 3 de la JBL are o reducere consistentă acum și o poți găsi AICI.

Am păstrat pentru final poate cea mai mare reducere din tot ce pune eMAG la vânzare în campania resigilate. E vorba de un super Monitor Gaming Curbat AOC LED VA 49”, DQHD, 120Hz, 1ms, Vesa Certified DisplayHDR. Acesta are o reducere de -97% și îl găsești AICI!