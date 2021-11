eMAG a comis-o iar: produsele cu prețuri de zici că sunt greșite. Telefoane Samsung, Xiaomi, dar și televizoare în ziua cu reduceri demențiale

eMAG continuă cu Crazy Sale în weekend, după nebunia de Black Friday. Vestea și mai bună pentru tine e că reducerile sunt pe măsura așteptărilor, adică demențiale. Și acum am extras din listele kilometrice ale magazinului acele produse care chiar ți-ar trebui și au prețuri bune.

Odată cu Crazy Sale eMAG propune românilor liste cu oferte demențiale la produse speciale. Ce-am căutat a fost să văd ce reduceri sunt cu adevărat la telefoane și la televizoare. Din fericire, sunt produse remarcabile pe care le poți lua la preț bun. Dacă vrei ceva nou, iată la ce te poți aștepta.

eMAG vinde aceste telefoane cu prețuri de zici că sunt greșite

Toate telefoanele care au prețuri bune la eMAG Crazy Sale: ce poți să cumperi la super preț în acest weekend

O alegere foarte bună este un Oppo A15S cu ecran de 6,52 inci cu 4 GB memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare, dar și-o super baterie de 4.230 mAh. Și îl prinzi cu reducere bună chiar acum

Dacă vrei ceva de la Xiaomi o alegere foarte bună din oferta eMAG e un Redmi Note 9 Pro. Are ecran de 6,67 inci, 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și-o baterie impresionantă de 5.020 mAh. Și acum a ajuns la un preț excelent

eMAG are o ofertă foarte bună și pentru Samsung. E vorba în acest caz de un Samsung M12 cu ecran de 6,5 inci, 64 GB spațiu de stocare și 4 GB memorie RAM. Când vine vorba de autonomie, nu-ți face griji, are o baterie de 5.000 mAh. Și la ce preț are ar fi păcat să-l ratezi

eMAG are și un Xiaomi la preț de zici că nu-i adevărat. E vorba de un Redmi 9C cu spațiu de stocare de 32 GB și 3 GB memorie RAM. Ecranul este generos, iar bateria e imensă: 5.000 mAh. Uite cât costă și vezi dacă-i pentru tine

Un super telefon de la Samsung, și ca preț, și ca specificații, e un Samsung A52s. Acesta are ecran de 6,5 inci Full HD+, are 128 GB spațiu de stocare, dar și 6 GB memorie RAM. Totodată, bateria este de 4.500 mAh. Oferta o găsești chiar aici

eMAG mai are și un Xiaomi Redmi 9AT cu 32 GB spațiu de stocare și 3 GB memorie RAM. Prețul e cel puțin imbatabil în perioada asta

Cel mai tare telefon din oferta asta e însă un Samsung S20 FE cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Și nu doar atât. Telefonul are și conectivitate 5G, dar și-o baterie de 4.500 mAh. Îl prinzi la super preț aici

Televizoare pe care le cumperi la preț mic de Crazy Sale

Lista completă cu televizoare la eMAG Crazy Sale: toate produsele pe care le iei cu preț mai mic acum

E momentul excelent să cumperi un smart TV. eMAG are în oferta de Crazy Sale un Horizon pe care poți avea Netflix și YouTube, e în clasa energetică A+ și are o reducere semnificativă acum. Îl prinzi la super preț acum

Reducerea masivă la televizoare vine pe un model Philips. Acesta are o diagonală de 126 cm, are rezoluție 4K și unde mai pui că folosește tehnologie LED. Rulează Android TV și ai toate aplicațiile excelente de streaming. Prețul mai bun e aici

eMAG are grijă prin Crazy Sale și de românii cu bugete strâmtorate. Astfel poți cumpăra un televizor JVC cu reducere considerabilă. E smart TV și-și face treaba pentru ce-ai nevoie. Îl găsești aici cu reducerea

Nu putea lipsi din listă un televizor Samsung. eMAG are un model cu diagonală de 108 cm, unul dintre cele mai bune sisteme de operare pentru aplicațiile de streaming, dar și un ecran foarte bun. Reducerea mai bună e aplicată aici

Dacă ai deja televizor, și e unul bun, poate ar trebui să te intereseze de la eMAG un soundbar. O ofertă excelentă e acum la Sonos. E vorba de modelul Beam care merge cuplat la orice televizor și are și funcționalități smart. Reducerea de zile mari e disponibilă aici