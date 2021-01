eMAG le dă la prețuri stupefiante: telefoane atât de ieftine și bune că nu le poți rata

eMAG are o mulțime de telefoane pe site, dar doar câteva sunt și bune, și ieftine. Și din toată lista am ales acele modele pe care să le cumperi și să nu regreți. Apoi, am adăugat câteva telefoane mai scumpe, în caz că vrei mai mult.

Dacă vrei un telefon nou de la eMAG, cea mai bună alegere e să mergi pe modele de la producători consacrați. Dar nu uita alt truc: de fiecare dată verifică acest catalog cu produse resigilate, unde sunt toate produsele comandate de alții și returnate. Vestea bună pentru tine e că prețul e mai mic.

Telefoane la aproape 1.000 de lei de la eMAG acum

eMAG are acum în ofertă un Samsung Galaxy A71 cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, dar și un ecran imens. Unde mai pui că se descurcă excelent și când vine vorba de camerele foto. Și acum e la un preț foarte bun

Nu poți rata din oferta actuală și un Nokia 7.2 cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, dar și un Android curat, actualizat constant. Și prețul e bun

Unul dintre telefoanele care se remarcă mai mereu e Huawei Nova 5T. Are toate aplicațiile de la Google, are un ecran bun, are camere foto care se descurcă excelent și prețul e deosebit. Îl prinzi acum la o ofertă foarte bună

Totodată, eMAG are și un Galaxy A31 de la Samsung cu preț deosebit. Are 128 GB spațiu de stocare, un ecran decent și prețul e prea bun să-l ignori. Aruncă o privire aici

Alte telefoane pe care să nu le ignori

Un super telefon pe care să-l cumperi de la eMAG acum e Samsung Galaxy Note 10 Lite. Acest model îți oferă tot ce are bun seria Note, dar la preț mai mic. E gândit pentru productivitate și nu duce lipsă de specificații bune, cum ar fi 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un ecran generos. Îl poți cumpăra acum cu preț mic

eMAG are în ofertă P30 Pro cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, dar și o nuanță de culoare splendidă. Ecranul, nu încape îndoială, e excelent. Și acum și prețul e excelent

De la Oppo te poți orienta către un A31. Acest model a ajuns acum cu o reducere masivă în oferta eMAG. Are 64 GB spațiu de stocare și un ecran de 6,5 inci. Și are un super preț chiar aici