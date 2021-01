eMAG le dă chiar acum cu prețuri WOW: telefoane Samsung, Huawei cu reduceri masive

Dacă ți-ai plănuit să schimbi telefonul, aruncă o listă pe reducerile eMAG, că sigur găsești ceva bun și la prețuri oneste.

eMAG are o listă bogată cu telefoane pe care le poți cumpăra la prețuri bune. Vorbim aici de Samsung, Huawei, iar de pe listă n-ar trebui să lipsească modelele Nokia, dar și cele de la Oppo sau OnePlus. Mai jos am adunat câteva modele bune. Catalogul complet cu reducerile la aceste telefoane îl poți consulta aici.

Telefoanele cu prețuri bune de la eMAG

Dacă vrei un telefon bun, ai un Nokia 8.3 la preț excelent. eMAG are modelul cu 64 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, dar și conectivitate 5G ca să stai pe cel mai bun internet. Și are preț redus aici

Samsung are un telefon și cu preț bun, și cu tot ce-are bun seria Note. E vorba de modelul Note 10 Lite cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un ecran generos. Iar prețul de acum nu e de ignorat

Nu poți rata din oferta actuală și un Nokia 7.2 cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, dar și un Android curat, actualizat constant. Și prețul e bun

Un alt super telefon în oferta eMAG e OnePlus 7T, 128 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. Unde mai pui că are și un super ecran. Iar prețul atrage cu siguranță atenția

Unul dintre telefoanele care se remarcă mai mereu, și datorită prețului, și datorită specificațiilor, e Huawei Nova 5T. Are toate aplicațiile de la Google, are un ecran bun, are camere foto care se descurcă excelent și prețul e deosebit. Îl prinzi acum la o ofertă foarte bună

Totodată, eMAG are și un Galaxy A31 de la Samsung cu preț deosebit. Are 128 GB spațiu de stocare, un ecran decent și prețul e prea bun să-l ignori. Aruncă o privire aici