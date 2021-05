eMAG le-a pus pe site chiar acum: reducerile masive la cele mai tari produse dorite de români

Ai acum un catalog spectaculos de la eMAG cu reduceri la numeroase produse pe care să le cumperi. Vorbim de telefoane, laptopuri, televizoare și multe altele.

Ce propune eMAG acum e o campanie cu super reduceri, denumită Stock Busters. Campania se desfășoară până pe 13 mai, dar trebuie să fii atent că se dau repede toate cele care sunt listate pe site. Iar când vine vorba de telefoane sunt unele dintre cele mai bune oferte acum.

Ce să cumperi la preț mai mic de la eMAG acum

Un telefon ieftin și bun e Nokia 2.4 cu 32 GB spațiu de stocare, 2 GB memorie RAM și ecran de 6,5 inci. Bateria este de 4.500 mAh. Și prețul mai bun e disponibil aici

eMAG are și un telefon Xiaomi Mi 10 T cu preț foarte bun. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și conectivitate 5G. Acest model are ecran de 6,67 inci și o baterie impresionantă de 5.000 mAh. Și îl prinzi aici cu prețul mai bun

Dintre toate telefoanele pe care să le cumperi acum se remarcă fără probleme un OnePlus 8T cu ecran de 6,55 inci Full HD+, 256 GB spațiu de stocare și 12 GB memorie RAM. E un telefon cu încărcare super rapidă, dar are și conectivitate 5G. Și acum a intrat la super reducere

Ca televizor a intrat la reducere un model Samsung cu diagonală de 138 cm, rezoluție 4K și acesta rulează Tizen ca să ai acces la cele mai bune aplicații pe TV. Unde mai pui că folosește tehnologia LED. Și e în campania de reduceri aici

Ca laptop e la reducere în campania eMAG un super model ASUS. E vorba de o versiune ProArt StudioBook cu ecran de 15,6 inci Full HD, 64 GB memorie RAM și 1 TB de stocare pe SSD. Și stai, are și-o placă video RTX 6000 cu 24 GB memorie RAM. Practic, e un super produs. Și e la reducere chiar aici

De la eMAG mai poți cumpăra o alternativă ceva mai ieftină la monstrul de mai sus. E vorba de un Acer ConceptD cu ecran de 15,6 inci 4K, 32 GB memorie RAM și 1 TB de stocare pe SSD. Placa video e un RTX 5000. Și reducerea mai mare e aici