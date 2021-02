eMAG le-a pus chiar azi la preț de nimic: mii de produse la super ofertă

Dacă voiai să prinzi câteva produse la preț bun, eMAG are o campanie excelentă acum. Poți prinde la super reducere ce-ți doreai.

Campania eMAG de-acum e dedicată Valentine’s Day. Chiar dacă mai durează ceva până pe 14 februarie, de reduceri poți profita de acum. Ai catalogul complet aici, cu produse pentru ea, pentru el, produse de îngrijire personală, dar și-o mulțime de electronice și telefoane. Am selectat mai jos câteva dintre ele.

Ce poți cumpăra de la eMAG chiar acum

Pentru partener, parteneră și chiar copii nu strică să pui în coș consola Nintendo Switch Lite. Are un preț deosebit chiar acum

În catalogul eMAG de Valentine’s Day există un Oppo Reno 4Z pe care nu-l poți rata. Are ecran de 6,57 inci, 128 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. Iar bateria e considerabilă: 4.000 mAh. Îl poți cumpăra acum cu prețul mai bun

Pentru mașină poți cumpăra o cameră Mio MiVue cu senzor care filmează la 2,5K, are GPS și Night Vision, ba chiar și un unghi de cuprindere la 150 grade. O prinzi la super preț acum

La preț deosebit e acum Nokia 2.4 cu ecran de 6,5 inci HD+, 32 GB spațiu de stocare și 2 GB memorie RAM. Dar mai importantă e bateria: 4.500 mAh, așa că n-ai griji cu autonomia. Iar acum prețul e excelent

Ca super laptop, că sigur ai nevoie, poți cumpăra un Acer Nitro 5 cu procesor AMD Ryzen 5, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare pe SSD. Și, da, are și placă video dedicată. Prețul mai bun e aici

eMAG are în ofertă și un Oppo A72 cu ecran de 6,5 inci Full HD+, 128 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM și baterie de 5.000 mAh. Are și un sistem util de camere foto, cu un senzor de 48 megapixeli pentru majoritatea imaginilor. Are și prețul deosebit acum

Un model care nu poate fi ratat: Samsung Galaxy S20 FE. Are ecran de 6,5 inci, 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un sistem excelent cu trei camere. Iar bateria este de 4.500 mAh. Prinzi reducerea aici

În fine, un alt super laptop de gaming e de la ASUS. E un model ROG Strix cu ecran de 15,6 inci Full HD, 16 GB memorie RAM, 512 GB spațiu de stocare și placă video Nvidia GTX 1660 Ti. Îl prinzi aici la super reducere