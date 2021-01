eMAG își face pomană cu toți românii: se dau la prețuri infime. Televizoare, telefoane, electrocasnice și multe altele

Nici n-a început bine anul, că eMAG deja a venit cu o campanie importantă de reduceri. E vorba de Revoluția prețurilor și sunt numeroase produse pe care să le iei acum cu prețuri mici.

Cu Revoluția prețurilor, eMAG aduce în atenția românilor o mulțime de produse și utile, și la prețuri mici. Dacă vrei telefoane ieftine, le ai. Dacă vrei produse de zi cu zi, necesare, le ai și pe acestea. Dar ai și electrocasnice, dar și multe altele. Ai un catalog complet aici cu reducerile din Revoluția prețurilor, iar mai jos sunt câteva recomandări.

Reducerile momentului la eMAG acum

Una dintre cele mai utile achiziții acum e o freză de zăpadă. Cea de acum are o putere de 5,5 CP, are o lățime de lucru de 53 cm și o distanță de aruncare de 11 m. Practic, îți faci cărare și o faci fără mari probleme. Și prețul e excepțional chiar acum

Ca aspirator puternic, eMAG are un model Star-Light de 1.200 wați, capabil de aspirare umedă și uscată, rezervor de 30 litri și filtru HEPA. Îl prinzi aici cu preț mic

Un cuptor cu microunde și bun, și cu design e de la Daewoo și intră într-o serie retro pe care o are compania. Are o reducere masivă acum la eMAG. Are o putere de 800 wați, volum de 20 litri. Îl poți cumpăra de aici

Dacă vrei un televizor mic și ieftin, există un model Star-Light cu diagonală de 80 cm, are rezoluție HD și e în clasa energetică A. Și are un preț de zile mari aici

eMAG listează acum Huawei Nova 5T la cel mai mic preț din ultimul an. E un telefon cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, toate serviciile Google și costă doar 1.000 de lei. Și îl poți cumpăra de aici

Dacă vrei un aspirator vertical, ai nimerit bine. E un model de la Bosch acum cu volum de 0,9 litri, autonomie de 60 minute și senzor bagless technology. Și are preț mic acum

eMAG are și un laptop bun. E vorba de un model ASUS cu procesor AMD Ryzen 3, ecran de 15,6 inci Full HD, 256 GB spațiu de stocare. Îl poți cumpăra de aici

Nu strică să iei din campania eMAG un aspirator robot. Xiaomi are modelul Mi Robot cu 25 wați putere, clasa energetică A+++ și funcție de mop. Are și un acumulator de 2.500 mAh. Și prețul mai mic e aici