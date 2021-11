eMAG își face pomană cu românii: reduceri bestiale de Black Friday. Așa ceva se dă ca pâinea caldă

eMAG a pus pe site înainte de Black Friday un mesaj deosebit: „Ce-a fost mai greu a trecut! Black Friday va începe în scurt timp!”. Chiar dacă n-a zis nimic de oră, sunt reducerile care sigur îți fac cu ochiul.

Pentru Black Friday 2021 eMAG a venit cu unele dintre reducerile de infarct. Vinde casă, combustibil, whisky scump, dar și-o mulțime de alte produse de care sigur ai nevoie. Mai e doar puțin până se dă startul reducerilor, așa că e momentul excelent să fii atent la reduceri și să vezi ce ai vrea să cumperi.

În timpul nopții, eMAG a prezentat și catalogul de Black Friday cu mult mai multe produse decât au fost comunicate înainte de eveniment. Mai ai cam o oră până când va fi nebunie cu cumpărăturile, iar cel mai important acum e să te miști repede. Tocmai de aceea am sortat prin reducerile de senzație și le-am scos în față pe cele de care chiar să beneficiezi. Totodată, poți cerceta și catalogul.

Reducerile de Black Friday prin care eMAG își face pomană cu românii

eMAG are de Black Friday o combină frigorifică Samsung RB34T600CSA/EF, 340 litri, Clasa C, No Frost, Compresor Digital Inverter, All around cooling, H 185 cm, Argintiu – Preț redus va fi de 1.599,99 lei. E o reducere de 27%

Nu ai de ce să ratezi cu pocazia asta un epilator IPL Philips Lumea SC1997/00, 250.000 impulsuri, senzor piele, accesoriu corp și față, utilizare cu fir, husă, Roz/Alb – Va avea un preț 699,99 lei, redus cu 36%

În cazul în care cauți o mașină de spălat vase, și te-ai gândit că acum e un moment bun, poți prinde un model excelent: Samsung WW70T4540TE cu capacitate de 7 kg, 1400 RPM, Clasa D, Add Wash, Steam, Drum Clean, Smart Check, Motor Digital Inverter, Alb – Prețul va fi de 1.100 lei redus de la 1.800 lei

Milioanele de reduceri aduc și surprize plăcute. Cum ar fi o pereche de super căști vine de la Huawei. E vorba de modelul FreeBuds 4i care se pot conecta la orice telefon – Prețul va fi de 200 lei de la 400 lei

A intrat în super oferta din 12 noiembrie un telefon excelent de la OnePlus. E vorba de modelul 8T cu 8 GB memorie RAM, dar și 128 GB spațiu de stocare. eMAG are de Black Friday versiunea Lunar Silver – Prețul va fi de 1.900 lei de Black Friday față de 2.500 lei și chiar nu trebuie ratat

Mai poți cumpăra un set cadou ROWENTA Copper Forever YD3059F0, Uscător de păr + Placă de îndreptat, negru/maro – Va costa doar 100 lei în loc de 200 lei

Există, desigur, și ceva de la U.S. Polo Assn., adică niște ghete de piele ecologică – Le prinzi la preț de 120 lei în loc de 433 lei

Set de 10 piese Tefal Ingenio Essential, tigaie 20/22/26 cm, craticioara 16/18 cm, capace de plastic 16/18 cm, 2 spatule, maner, negru – Prețul va fi 199,99 lei, redus cu 60%

Poți să iei de Black Friday ofertă specială la detergent capsule Ariel All in One PODS Mountain Spring, 2×54 buc, 108 spălări – Prețul o să fie de 75 lei