eMAG face surpriza momentului cu laptopuri foarte ieftine. Așa prețuri nu mai vezi tot anul

Odată cu Black Friday la eMAG poți profita și să-ți iei, în sfârșit, un super laptop. Prețurile sunt excelent acum, odată cu refreshul de produse făcut de magazin.

eMAG a început în forță ziua de Black Friday, iar în a doua parte a zilei a actualizat listele cu produse. Laptopurile sunt la mare căutare în perioada asta, iar prețurile pe care le vezi acum sunt pur și simplu de neratat. Am ales câteva dintre cele mai bune modele, ca să știi ce să iei fără regrete.

eMAG vinde laptopuri la prețuri excelente

Se întâmplă de multe ori să prinzi laptopuri la prețuri bune, doar că acelea sunt fie foarte vechi, fie foarte slabe din punct de vedere al performanței. Cele pe care le-am selectat aici sunt ce trebuie fără să-ți distrugă bugetul sau fără să-ți rupă spatele când le iei cu tine. Sunt de toate pentru toți, iar lista mai mare este aici.

Primul model este un ASUS VivoBook 15 cu ecran de 15,6 inci, procesor AMD Ryzen 7, are 8 GB memorie RAM, 512 GB spațiu de stocare și o performanță de invidiat pentru ce preț are. Îl prinzi la super ofertă chiar aici

De la Lenovo e disponibil un super model de Yoga Slim 9. Acesta are un procesor Intel Core i7 de ultimă generație, un excepțional ecran de 14 inci Ultra HD, iar memoria RAM este de 16 GB. Unde mai pui că stocarea este de 1 TB. Și, da, vine cu tot cu Windows 10 la pachet. Prețul excelent e doar aici

eMAG are în oferta de Black Friday și un model deosebit de la Huawei. E vorba de un Matebook X Pro 2021 cu procesor Intel Core i7 de ultimă generație, are 512 GB spațiu de stocare pe SSD, iar memoria RAM este de 16 GB. Are, desigur, Windows 10 și un fenomenal ecran de 13,9 inci, dar 3K. Așa preț nu mai prinzi prea curând

Dacă ce vrei e un laptop foarte ieftin, ei bine, eMAG are de Black Friday un HP pe gustul tău. E un model cu 4 GB memorie RAM, 256 GB spațiu de stocare, dar și Windows 10 Home instalat. Și așa ofertă nu vezi prea des

Tot la preț foarte bun este un model de la ASUS. Are procesor AMD Ryzen 3, are ecran Full HD de 15,6 inci, 256 GB spațiu de stocare pe SSD și 8 GB memorie RAM. E curată pomană la cât costă acum