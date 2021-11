eMAG Black Friday a pornit. Toți românii trebuie să vadă prețurile de nimic la milioane de produse

eMAG a dat drumul la Black Friday pe 12 noiembrie la ora 07:25. Pentru ziua asta a pregătit peste 4,5 milioane de produse la preț redus. Și zeci de mii dintre acestea se dau ca pâinea caldă chiar acum.

eMAG a pornit Black Friday direct în aplicație. Clienții Genius au avut întâietate.

eMAG a anunțat înainte de Black Friday că anul acesta oferta este mai mare ca niciodată: peste 500.000 de produse adăugate. Sunt incluse categorii ca electrocasnice mici și mari, produse de uz personal, televizoare, laptopuri, telefoane, până la articole pentru casă, parfumuri, haine și jucării sau articole de bricolaj.

Dacă îți cumperi ceva de Black Friday de la eMAG ține minte că până la final de lună foarte probabil vei avea produsul. În acest sens, magazinul susține că a suplimentat numărul de angajați cu 600 de oameni la depozite și în zona de customer care. Clienții vor putea opta pentru livrare la unul dintre cele peste 2.000 de easybox-uri din toată țara, de unde pot ridica produsele la orice oră din zi și din noapte, pentru ridicarea de la unul din cele 21 de showroom-uri eMAG, pentru livrare prin curier sau pot ridica de la oficiile poștale.

eMAG golește depozitul de Black Friday: super reducerile pentru toți românii

eMAG a promis înainte de Black Friday că, pe lângă electronice și electrocasnice, va avea o mulțime de produse în categorii speciale. În acest sens merită amintit că va vinde peste 80.000 de litri de combustibil în vouchere, peste 27.000 de kilograme de carne de porc și autorulote pentru noi experiențe. Lista e însă mult mai mare, tocmai de-aia îți recomand să o verifici direct pe site și să nu ratezi nimic.

Ia-le cât încă sunt disponibile, dacă ai noroc. Am extras câteva dintre cele mai bune reduceri ca să-ți fie ușor să te decizi. Sunt telefoane, laptopuri, televizoare și nu numai.

De la Samsung intră în catalogul eMAG de Black Friday un super telefon. E vorba de Galaxy S20 FE cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, în nuanța cloud lavender – Prețul deosebit va fi de 1.900 lei

Aspirator cu sac Philips PowerGo FC8243/09, S-bag, 750 W, Etichetă Energetică AAA, Filtru Antialergic – Va avea un preț de 250 lei în loc de 330 lei, cât costă în mod normal

SSD ADATA SU630 de 480 GB, SATA III – Cumperi așa ceva la doar 100 lei în loc de 226 lei

Secțiunea cu băuturi alcoolice e bine aprovizionată de Black Friday. În acest sens merită să pui deoparte rom Captain Morgan Original Spiced Gold – Va avea un preț de 29 lei în loc de 46 lei

Nu strică să ai la îndemână un scaun auto Wunderkid Rio Isofix, 9-36 kg. Sigur îți va fi util la un moment dat și mai bine să nu regreți – Va avea un preț de 200 lei în loc de 560 lei

Poți să iei de Black Friday ofertă specială la detergent capsule Ariel All in One PODS Mountain Spring, 2×54 buc, 108 spălări – Prețul o să fie de 75 lei

Intră de la Samsung în oferta de Black Friday și niște super căști. E vorba de Samsung Buds Live – Va avea un preț de 300 lei redus de la 460 lei

Uite că eMAG are și un super laptop. E vorba de un model de gaming Lenovo Ideapad 3 15ACH6 cu Ryzen 5, GTX 1650, 15,6 inci ecranul și 512 GB spațiu de stocare pe SSD – Prețul va fi de 2.200 lei de la 3.300 lei și nu prea are concurență

Pentru casă nu strică din catalogul eMAG de Black Friday un aspirator robot Roborock S6 MaxV cu LiDAR, camere video, mop – Prețul va fi de 1.800 lei redus de la 2.100 lei

A intrat în super oferta din 12 noiembrie un telefon excelent de la OnePlus. E vorba de modelul 8T cu 8 GB memorie RAM, dar și 128 GB spațiu de stocare. eMAG are de Black Friday versiunea Lunar Silver – Prețul va fi de 1.900 lei de Black Friday față de 2.500 lei și chiar nu trebuie ratat