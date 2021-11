eMAG bagă Samsung S20 la preț deosebit: surpriza de Black Friday, dezvăluită

Dacă ești în căutare de un telefon nou, ai nimerit bine. eMAG are o mulțime de modele la preț bun pentru Black Friday. Dintre toate se remarcă un telefon din seria de top a companiei. Iată la ce să te aștepți.

După cum ai văzut în catalogul eMAG pentru Black Friday, sunt o mulțime de produse la prețuri foarte bune. Și nu lipsesc telefoanele. Dintre toate acestea am făcut o listă separată cu ce are Samsung de oferit. Dacă vrei unele dintre cele mai bune modele, ai nimerit bine. Pune-le în coș și vezi ce reduceri prinzi de Black Friday.

Ofertele eMAG la telefoane Samsung și primul preț dezvăluit pentru Samsung S20 FE

Poți începe chiar cu un Samsung S21. E un model nou, are 128 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. Unde mai pui că dispune de conectivitate 5G, ca să ai și cele mai bune viteze pe internet. Prețul va fi redus, deocamdată nu e clar cu cât

Surpriza eMAG e că a spus deja ce telefon va avea reducere mai bună. Așa că dacă vrei un telefon foarte bun de la Samsung, nu poți greși cu Galaxy S20 FE, versiunea pentru 2021. E un telefon cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, dar și un ecran generos de 6,5 inci Full HD+ AMOLED. Unde mai pui că acest telefon are și o baterie de 4.500 mAh. Practic, e ce-ți trebuie – O să aibă un preț excelent de 1.900 de lei fix de Black Friday

Un alt super telefon e Samsung S21 Plus cu 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și conectivitate 5G. Are unele dintre cele mai bune camere pe care le prinzi pe un telefon. Deocamdată nu a fost comunicat prețul de Black Friday, dar urmărește acest model

Dacă vrei ceva mai ieftin, și sigur va avea un preț bun la eMAG de Black Friday, uită-te către un Samsung S20 Plus. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și unul dintre cele mai bune ecrane. Are 6,7 inci AMOLED. Îl găsești aici ca să-l pui mai ușor în coș

Nu poate fi ignorat din ce pune la ofertă eMAG un Samsung S21 cu 256 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și conectivitate 5G. Tocmai a fost lansat anul acesta și se descurcă excelent la orice ai nevoie. Ecranul este de 6,2 inci AMOLED și bateria este de 4.000 mAh. Uite ce oferă chiar aici și vezi cum îl iei de Black Friday

Poți oricând să verifici lista completă cu telefoane Samsung de top aici.