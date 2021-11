eMAG are iPhone la preț nemaipomenit: e pomana momentului pentru români. Puțini au observat acest detaliu

eMAG are Crazy Sale acum pe site și promite oferte demențiale. Campania a venit fix după Black Friday, așa că dacă n-ai prins nimic vineri, nu dispera. Vestea și mai bună e că-ți poți lua un super telefon acum la preț de nimic.

Când vine vorba de-a alege telefoane bune, un loc excelent acum e oferta Crazy Sale de la eMAG. Doar că e greu să treci prin tot ce-a pus magazinul online, mai ales după nebunia de Black Friday, așa că cel mai bine e să arunci un ochi pe lista de mai jos și vezi ce te încântă.

iPhone cu preț nemaipomenit la eMAG

Când vine vorba de-a recomanda un telefon cuiva, sunt două părți proaste: dacă iei un Android ieftin, n-ai garanția că primește actualizare, iar dacă-i recomanzi iPhone e prea scump. Vestea excelentă e că un iPhone a intrat la ofertă acum. Costă cât un Android, are ecran de 4,7 inci, dar rulează deja ultimul sistem de operare și toate aplicațiile merg fără probleme. Prețul excelent, pe care îl prinzi de Crazy Sale, e doar aici!

Ba mai mult, eMAG are și un model lansat mai recent, rulează deja cel mai nou iOS și are și mai mult spațiu de stocare. Acest telefon e disponibil tot cu ocazia Crazy Sale

Ideea de bază cu iPhone, și puțini români știu asta, e că Apple oferă iOS pentru o perioadă lungă de timp. Sunt telefoane vechi de cinci ani care au cea mai nouă versiune, adică iOS 15. Și detaliul acesta e puțin cunoscut, în afara celor interesați cu adevărat de tehnologie. Așa că iei fără griji oricare dintre telefoanele de mai sus.

Dacă vrei ceva cu Android, la un preț puțin mai mare, dar măcar are cea mai nouă versiune de Android, poți alege de la eMAG un Samsung S20 FE. Are 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Și nu doar atât. Telefonul are și conectivitate 5G, dar și-o baterie de 4.500 mAh. Îl prinzi la super preț aici

eMAG are un Samsung și la preț mai mic. E vorba de Samsung A52s. Acesta are ecran de 6,5 inci Full HD+, are 128 GB spațiu de stocare, dar și 6 GB memorie RAM. Totodată, bateria este de 4.500 mAh. Ai noroc că a ajuns acum la preț mai mic aici

Alte produse din Crazy Sale, dacă nu vrei telefon

Poți alege de la eMAG o mașină de spălat. E vorba de un model Heinner cu capacitate de 5 kilograme, 800 de rotații și sistem eco logic. O prinzi la preț mai bun aici

Camera auto Xiaomi 70mai 1S, ultracompacta, Full-HD 1080P, Sony IMX307, Wifi, comenzi vocale, model 2019 – O să ai nevoie de așa ceva când călătorești cu mașina. Mai bine să profiți acum, decât să regreți după.

Acumulator extern Serioux, 10000 mAh Quick Charge 3.0, Alb – Așa ceva n-ar trebui să-ți lipsească din niciun bagaj, inclusiv când doar te plimbi prin oraș.

Dacă vrei ceva mai bun de deplasat prin oraș, poți alege o trotinetă electrică. E vorba de un model Xiaomi Mi Scooter Essential cu o putere de 250 wați, autonomie de 20 kilometri și o viteză maximă de 20 km/h. Dar unde mai pui că are super preț?

Nu în ultimul rând, poate nu ți-ar strica un generator de curent electric de la Steinhaus. E vorba de un model de 2.900 wați, cu stabilizator de tensiune, funcționează pe benzină și are o autonomie de 10 ore. E la preț excelent chiar acum