Catalogul eMAG de Black Friday: produsele la preț de pomină și surpriza momentului pentru români

Catalogul eMAG de Black Friday e deja disponibil. Nu e complet, tocmai de aceea e nevoie să ții articolul acesta aproape și să îl verifici. Va fi actualizat pe măsură ce mai aflăm produse.

eMAG a făcut pentru Black Friday 2021 surpriza momentului: vinde o casă. Nu e un preț mic, dar e o surpriză imensă. Aceasta e la 15 minute de stația de metrou Anghel Saligni și e în zona de Sud-Est a Bucureștiului. Unde mai pui că are o suprafață utilă de 81,5 metri pătrați.

E vorba aici de un avans, la Black Friday. Casa are un preț de listă de 126.616 euro, dar se vinde de Black Friday la eMAG cu doar 70.000 de euro. E vorba de anunțul casă tip Cuib 1, ansamblul Liziera de Lac, 3 camere, decomandată, P+E, o baie, 81,5 metri pătrați utili, cu amprentă la sol de 64 metri pătrați și teren cu suprafață utilă de 86 metri pătrați, amplasată în Frumușani, județul Călărași, finalizare pana la 30 septembrie 2022.

Plătești pentru casa asta un avans de 35.000 de lei la Black Friday.

Sfaturile esențiale ca să prinzi produsele la preț super mic

Uite primul truc necesar ca să prinzi reducerile: contul Genius. Clienții Genius activi și cei care testează vor beneficia de transport gratuit și vor primi o notificare la startul evenimentului. În această perioadă, locuitorii din majoritatea orașelor din țară pot încerca gratuit acest serviciu timp de trei luni. eMAG Genius este disponibil pentru peste 10 milioane de locuitori din 353 de localități din țară. Dacă îl faci sau nu, ține cont să începi de la cum arată contul tău. Bagă-ți adresa acolo, alege și un easybox și bagă și un card bancar. Asigură-te că ai totul în regulă, cât încă ai timp.

Adaugă în lista de favorite ceea ce-ți dorești. Și poate fi cel mai bun sfat posibil. Dacă știi precis ce vrei, pune direct în coș și în dimineața respectivă doar finalizezi comanda. Ține cont că marile reduceri se dau repede, extrem de repede: 30-60 de secunde.

Și neapărat instalează aplicația eMAG, verifică datele și asigură-te că ai pornit toate notificările. Pe web e posibil să ai întârzieri și oricum e aiurea să stai pe refresh, mai ales că nu știi ora la care începe Black Friday.

Catalogul eMAG de Black Friday cu cele mai importante reduceri

E o ocazie excelentă să prinzi o mașină de spălat rufe Samsung WW70T4540TE/LE. Are o capacitate de 7 kilograme, 1400 RPM, Clasa D, Add Wash, Steam – Prețul special de Black Friday va fi de 1.099 lei

Prinzi super preț de la eMAG la un laptop ASUS X515MA, procesor Intel® Celeron® N4020, 15.6″, Full HD, 4GB, 256GB SSD – Prețul special e aproape la jumătate, la 799 lei

De la Samsung intră în catalogul eMAG de Black Friday un super telefon. E vorba de Galaxy S20 FE cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, în nuanța cloud lavender – Prețul deosebit va fi de 1.900 lei

Black Friday vine cu mega ofertă și la trening Puma pentru bărbați & femei – Prețul va fi de 99 lei

Dacă tot lucrezi de-acasă în perioada asta, nu strică să te orientezi către un scaun foarte bun pentru birou. eMAG bagă așa ceva. E vorba de modelul Kring New Fit – Are un preț special de 190 lei, redus de la 250 lei

eMAG bagă și un televizor excelent de Black Friday. E vorba de un LG 55UP75003LF. Are o diagonală mare, ca să nu mai spun de rezoluția 4K Ultra HD, folosește tehnologie LED, are webOS pentru Netflix și Amazon Prime și YouTube, așa că prinzi un super smart TV la un cost redus – Prețul în ziua cea mare va fi de 1.700 lei

Pentru lucrări în casă și pentru ieșiri în aer liber cu produse la preț mic

Mașină de găurit și înșurubat, adică o bormașină cinstită pe acumulator, marca Bosch Professional GSR 180 Li cu putere de 1900 RPM și care are 20+1 trepte torsiune. Produsul are și 2 acumulatori, încărcător, valiză profesională – De Black Friday intră la super preț de 300 lei

Prinzi bere Corona Extra, bax de 24 sticle de câte 355 ml – O să aibă un preț de 90 de lei

Poți să iei de Black Friday ofertă specială la detergent capsule Ariel All in One PODS Mountain Spring, 2×54 buc, 108 spălări – Prețul o să fie de 75 lei

eMAG are și o super ofertă la apă de toaletă Hugo Boss Bottled Night. E pentru bărbați și e vorba de-o cantitate de 100 ml – Prețul va fi de 99,99 lei

Stai liniștit, există o versiune de Hugo Boss și pentru femei. E vorba de versiunea Femme la 75 ml – Prețul special va fi de 100 lei

N-ai cum să nu profiți de o ofertă excelentă la o geacă Esprit pentru bărbați, pe negru – Prețul e imens acum, dar de Black Friday intră la 300 lei

eMAG bagă pentru încă un an scutece. De data asta e vorba de Pampers Pants XXL 152 bucăți. Prețul va fi de 100 lei

Intră de la Samsung în oferta de Black Friday și niște super căști. E vorba de Samsung Buds Live – Va avea un preț de 300 lei redus de la 460 lei

E un moment excelent să-ți alegi un aparat de aer condiționat. Ai o super ofertă acum de Black Friday. Acum e un Star-Light 12000 BTU, Clasa A++, 3D Inverter, funcție încălzire, display, ACT-12ETL, Alb – Prețul va fi de 1.000 lei redus de la 1.250 lei

În cazul în care cauți o mașină de spălat vase poți prinde un model excelent: Samsung WW70T4540TE cu capacitate de 7 kg, 1400 RPM, Clasa D, Add Wash, Steam, Drum Clean, Smart Check, Motor Digital Inverter, Alb – Prețul va fi de 1.100 lei redus de la 1.800 lei

La fix pentru vacanțe intră la preț excelent o baterie externă Asus ZenPower 10.000 mAh – Prețul va fi de 40 lei redus de la 70 de lei

Un super telefon de la eMAG și chiar un purificator de aer

Un alt telefon care nu poate fi ratat e un Oppo Reno 5 Lite. E un model dual SIM cu 128 GB spațiu de stocare, iar memoria RAM este de 8 GB. Unde mai pui că are sistem foarte bun de camere foto – Prețul va fi de 1.000 de lei redus de la 1.300 lei

Ia-ți fără griji niște căști JBL Tune 55 on-ear – Prețul va fi de 100 lei redus de la 195 lei

Mai pune pe listă un purificator de aer Xiaomi Mi Air Purifier 3H. Are control prin Wi-Fi, senzor de temperatură și umiditate, iar senzorul de PM2.5 te va ajuta enorm – Prețul va fi de 500 lei redus de la 700 lei

eMAG are un sistem care îți bagă internet în toată casa. E vorba de un sistem de tip mesh de la TP-Link. E modelul Deco X60, cu 3 unități, AX3000, anti-malware – Prețul va fi de 680 lei redus de la 2.080 lei

Schimbă-ți felul în care consumi entertainment acasă. În acest caz, apelează la un soundbar 5.1 Samsung HW-Q60T, 360W – Prețul de Black Friday va fi de 800 lei redus de la circa 1.070 lei

Dacă nu ți se pare că te descurci cu laptopul, poate alegi un desktop. Intră de Black Friday un sistem desktop gaming Serioux construit pe placă de bază ASUS cu Intel Core i3 și GT 1030 – Prețul excelent va fi de 1.500 lei redus de la 2.300 lei

eMAG listează și un televizor LG 55UP75003LF, 139 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa G – Prețul în ziua marilor reduceri va fi de 1.699 lei

Uite că eMAG are și un super laptop. E vorba de un model de gaming Lenovo Ideapad 3 15ACH6 cu Ryzen 5, GTX 1650, 15,6 inci ecranul și 512 GB spațiu de stocare pe SSD – Prețul va fi de 2.200 lei de la 3.300 lei și nu prea are concurență

E o ofertă și pentru cameră foto. Canon are un model M50 Mark II listat de eMAG – Prețul va fi de 2.500 lei de la 4.000 lei

Cel mai bun televizor pe care îl poți prinde de Black Friday

O pereche de super căști vine de la Huawei. E vorba de modelul FreeBuds 4i care se pot conecta la orice telefon – Prețul va fi de 200 lei de la 400 lei

Dacă te iei în serios cu televizoarele, e timpul să alegi un Sony 65A83J. Are o diagonală de 65 inci, rezoluție OLED 4K Ultra HD, iar sistemul de operare e Android – Prețul va fi de 7.000 lei de la 9.000 lei

Fără nicio surpriză, încă un televizor LG. E vorba de modelul OLED55A13 cu diagonală de 139 cm, rezoluție 4K și tehnologie OLED – Prețul va fi de 3.500 de lei redus de la 4.000 lei

eMAG are și un super televizor de la Samsung, adică modelul 65QN90A, 163 cm, Smart, 4K Ultra HD, Neo QLED, Clasa F – Prețul de Black Friday va fi de 6.500 lei redus de la 7.600 lei. Altfel spus, reducere de 14%

A intrat la super ofertă un telefon excelent de la OnePlus. E vorba de modelul 8T cu 8 GB memorie RAM, dar și 128 GB spațiu de stocare. eMAG are de Black Friday versiunea Lunar Silver – Prețul va fi de 1.900 lei de Black Friday față de 2.500 lei și chiar nu trebuie ratat

E un super pachet de la eMAG acum. E vorba de drona DJI Mini 2 Fly. Are rezoluție 4K și te ajută cu siguranță să vezi lumea altfel – Prețul de Black Friday va fi de 2.000 lei redus de la 2.900 lei

Faci curat cu aspiratorul robot intrat la super preț

O altă alegere excelentă din catalogul eMAG e un ceas inteligent Garmin Fenix 6, 47 mm, Silver / Black – Prețul de Black Friday va fi de 1.600 lei de Black Friday față de 2.300 lei

Nu-ți bate joc de urechile tale, tocmai de aceea ar trebui să profiți de căștile Sony WH-1000XM3B over-ear cu anulare activă de zgomot. E un model excelent, iar acum chiar a ajuns să coste onorabil – Prețul va fi de 800 lei redus de la 1.200 lei

Pentru casă nu strică din catalogul eMAG de Black Friday un aspirator robot Roborock S6 MaxV cu LiDAR, camere video, mop – Prețul va fi de 1.800 lei redus de la 2.100 lei

Mai adaugă din catalogul eMAG un televizor. Acum e vorba de modelul Samsung 43AU7172, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa G – Prețul de Black Friday va fi de 1.300 lei de Black Friday

Mai pune pe listă niște căști audio On-ear JBL Tune 500. E un model wireless care asigură o conexiune prin Bluetooth, are opțiunea Pure Bass Sound și autonomia ajunge la circa 16 ore – Prețul va fi de 100 de lei de la 195 lei

eMAG are și un super concurs de Black Friday. Dă o mașină foarte scumpă la preț mic. Ai toate detaliile aici.