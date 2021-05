Catalogul eMAG cu oferte excelente la îmbrăcăminte pentru sport și stil de viață lejer

Când vine vorba de ce mai poți cumpăra de la eMAG, colecția de fashion nu ar trebui ignorată. Mai mult, există categorie cu îmbrăcăminte de sport, ca să nu zici că duci lipsă de echipament.

În cazul acestui catalog vorbim de peste 5.200 de produse cu îmbrăcăminte sport pentru bărbați. Sunt atât tricouri, cât și șosete sau hanorace potrivite fiecărui stil. Dacă vrei să te apuci de sport, sau să continui, ori vrei să îmbraci ceva lejer, sigur găsești ceva în categoria eMAG. Altfel, mai jos am selectat câteva produse care poate te vor încânta.

Ofertele eMAG pentru îmbrăcăminte sport utilă la orice vrei tu

Poți începe cu ceva ușor: o bandană multifuncțională cu dimensiuni de 52 pe 62 cm. Are un model geometric, simplu, iar nuanța predominantă e portocaliu. Și acum o poți cumpăra cu reducere de 40%

Pentru sesiuni de sport nu ai cum să greșești cu un maiou pentru slăbit. E mărimea L și e potrivit pentru fitness, ciclism, aerobic sau alergare. Îl poți cumpăra de aici

Ziceam că aceste oferte eMAG sunt și pentru un stil de viață lejer. În acest caz te poți orienta către un trening cu hanorac (cu fermoar), Cationic Style, în nuanța de gri deschis. E disponibil în numeroase mărimi și îl poți asorta la diverse alte piese pe care le-ai avea în garderobă. Acum e și disponibil cu reducere

Ceva aparte din zona de fashion e o pereche de pantaloni negri pe care îi poți purta atât într-o misiune secretă, într-un comando militar, cât și în activități cotidiene. De altfel, ce se poate spune fără greșeală despre acești pantaloni e că nu treci neobservat. Și îi găsești aici

De la eMAG n-ar trebui să ratezi și-o bluză sport cu fermoar. E un model deosebit disponibil în mai multe nuanțe de culoare, care se potrivește la fix atât la mare și munte, cât și în oraș. Și pentru serile mai friguroase de primăvară sigur nu regreți o așa achiziție. Găsești acest model aici

Surprinzător sau nu, Under Armour are și tricouri polo. Modelul din cazul de față ar fi potrivit pentru golf. Dar și fără să te intereseze acest sport îl poți purta în orice altă situație. E negru melange și are reducere acum. Îl găsești aici, unde sunt și mai multe informații

În fine, din oferta eMAG uite și-un mix la fix: un trening sport cu însemnele Liverpool. Firesc, e negru cu roșu și e perfect atât pentru alergare, cât și fotbal. Și îl poți găsi aici cu preț mai mic