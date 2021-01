Acum chiar e sărbătoare: anunțul zilei la eMAG vine cu telefoane la prețuri infime. 9 modele la mare reducere chiar acum

Dacă ai așteptat până acum să iei un telefon cu reducere mare, ei bine, eMAG îți oferă așa ceva, iar lista nu-i deloc mică.

Catalogul complet cu telefoanele care au reduceri mari acum la eMAG e disponibil aici. Mai jos am ales câteva modele, de la Huawei, Samsung, Oppo și chiar Nokia, ca să îți fie mai ușor să te decizi și să vezi pe ce merită să dai bani.

Ce telefoane să cumperi de la eMAG acum

De la Nokia te-ai putea orienta către modelul 6.2. Are un ecran bun, 64 GB spațiu de stocare și un sistem de operare simplu, fără modificări masive. Îl găsești aici

De la Oppo te poți orienta către un A31. Acest model a ajuns acum cu o reducere masivă în oferta eMAG. Are 64 GB spațiu de stocare și un ecran de 6,5 inci. Și are un super preț chiar aici

Surprinzător, dar a intrat și Samsung Note 20 Ultra la preț excelent la eMAG. E vorba de versiunea cu 512 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM și conectivitate 5G. Și reducerea mai mare e aici

De la Nokia mai e și modelul 7 Plus cu un preț bun. Are 64 GB spațiu de stocare, dar și un ecran foarte mare. Și prețul e mai bun aici

Aproape de lansarea Samsung S21, eMAG listează cu mega reducere Galaxy S20 Plus cu 128 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM, 5G și super camere foto. Îl poți cumpăra de aici

Dacă vrei un Note mai ieftin, eMAG are o ofertă foarte bună la 10 Plus. Are 12 GB memorie RAM, 256 GB spațiu de stocare, dar și conectivitate 5G. Și e disponibil chiar aici

De cealaltă parte, cu un preț foarte mic, e Samsung Galaxy A51. Are 128 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM și un ecran generos. Și prețul mai bun e aici

Concurentul de la Huawei pentru Samsung Note e Mate. Și acum ai un preț bun la 20 Pro. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și toate aplicațiile Google. Îl poți cumpăra de aici

În fine, eMAG mai are și un Samsung Galaxy S10 Lite. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și super preț acum. Îl poți cumpăra de aici