Zici că nici nu mai există Black Friday: prețuri de nimic la eMAG la mii de produse

eMAG are în derulare o campanie specială care te face să nu mai aștepți cu la fel de mult interes reducerile de Black Friday. Totodată, are și câteva oferte la prețuri excelente.

Ce are eMAG acum pe site se numește Online Shopping Days și sunt super reduceri la televizoare. Dar poți, totodată, să cumperi băutură, snackuri sau chiar cosmetice și produse de îngrijire personală. Am ales câteva produse pe care să le iei, la care am adăugat și câteva telefoane de la resigilate.

Ce cumperi acum de la eMAG la preț mic

Dintre electrocasnicele mici, dacă tot stai mai mult pe acasă în perioada asta, am ales un espressor automat. E de la Philips, are programe pentru trei tipuri de băuturi, sistem de spumare, dar și râșniță. Acum e la un preț deosebit de bun

E bine să pui în coș, din timp, un laptop bun. Așa ceva vine de la ASUS. E vorba de un model ZenBook cu AMD Ryzen 5, are ecran de 14 inci, dar și 16 GB memorie RAM. Unde mai pui că spațiul de stocare este de 512 GB. Reducerea e valabilă chiar acum

E în lista eMAG și un televizor aparte. Costă doar 400 de lei, e marca Diamant, are o diagonală de 80 cm, iar rezoluția e HD. E perfect pentru bucătărie sau, de ce nu? baie. Îl găsești aici cu reducerea cea mai bună

Un televizor excelent vine de la Samsung și are o reducere excelentă. Vorbim de un model cu diagonală de 125 cm, e smart TV, are rezoluție 4K și panou LED. E disponibil aici cu un preț extraordinar

De la Samsung e disponibil Galaxy S10e la un preț de sub 2.000 de lei. Modelul acesta are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, urmează să primească actualizare la Android 11 și are două camere excelente. Îl găsești aici cu preț mic

Există, la preț deosebit, și un Huawei P40 Lite cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și camere foto decente. Îl poți cumpăra chiar de aici

În fine, nu poți rata din oferta eMAG un OnePlus 8 Pro. Are 256 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM, dar și conectivitate 5G. Unde mai pui că are reducere chiar acum