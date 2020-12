Telefoane nu tare scumpe: eMAG zici că golește depozitul. Le iei la preț infim chiar acum

Ești în căutarea unui telefon nou? Poate unul nu prea scump? Ai nimerit la fix. Am făcut lista asta cu telefoane de la eMAG și cu prețuri onorabile.

Cu puțin înainte de finalul anului, eMAG a dezvăluit lista celor mai căutate produse, dar și cele mai haioase căutări. iPhone, Samsung și Huawei sunt, din nou, în topul intereselor. Dar o căutare din 2019 a fost mult mai interesantă: „telefoane nu tare scumpe”. În spiritul finalului de an, am făcut lista acestor telefoane de buget. Catalogul complet e aici, iar mai jos sunt câteva recomandări cu telefoane numai bune de luat.

Telefoane bune pe care să le cumperi acum de la eMAG

De la OnePlus, în oferta eMAG, nu poți rata un model excelent din seria Nord. Are ecran de 6,52 inci, 64 GB spațiu de stocare, dar și 4 GB memorie RAM. Și sistemul de camere e compus astfel: 13 megapixeli și 2 MP. Iar prețul e cu 25%

Un preț excelent la eMAG e la Samsung Galaxy M11. Telefonul are ecran de 6,4 inci, are 32 GB spațiu de stocare și 3 GB memorie RAM. Ca baterie are 5.000 mAh. Și prețul e senzațional acum

Un alt telefon care nu poate fi ratat e Huawei Nova 5T. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și camere foto foarte bune. Are o reducere de zile mari aici

Un iPhone foarte bun în oferta eMAG e SE. Are 64 GB spațiu de stocare, ecran de 4,7 inci și telefonul deja a trecut la iOS 14. Îl prinzi la preț mai bun acum

eMAG are super preț și la un telefon Samsung. E vorba de modelul Galaxy A71 cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un ecran generos. E la reducere chiar aici

Ca telefon cu preț foarte bun ar trebui să te orientezi spre un Huawei P30 Pro. eMAG îl are la reducere. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un super ecran. Îl găsești la reducere aici

În fine, poate e timpul să iei în calcul un iPhone mai bun. iPhone 11 are la eMAG un preț foarte bun. Are 64 GB spațiu de stocare, două camere foto, un ecran generos de 6,1 inci și a primit deja cel mai nou sistem de operare. E la reducere chiar aici