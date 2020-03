Telefoane ieftine la eMAG: ce poți să iei cu mai puțin de 1.500 de lei acum

Am adunat din site-ul eMAG câteva telefoane bune și ieftine. Am setat un preț maxim, dar am ales și-o categorie aparte. Ce găsești mai jos sunt produsele pe care poți să le iei fără griji.

Când vrei un telefon n-ar trebui să uiți de categoria resigilatelor de pe eMAG. De-acolo am ales câteva dintre cele mai bune produse pe care să le cumperi acum. Sunt telefoane, dar sunt ieftine. Dacă vrei să-ți înnoiești dispozitivul, de aici ar trebui să începi. Prețurile acestor telefoane nu depășesc 1.500 de lei.

Ce iei cu preț mai mic de la eMAG

Prima recomandare este Honor View 20. E un telefon impresionant chiar și acum, în 2020. Are 128 GB spațiu de stocare, o cameră de 48 MP, 6 GB memorie RAM, dar și un ecran de 6,4 inci. Unde mai pui că bateria este de 4.000 mAh. Îl poți găsi aici cu preț mai mic.

De la Samsung n-ai cum să greșești cu un Galaxy A70. eMAG are versiunea cu 6 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și-un ecran impresionant de 6,7 inci. Bateria este de 4.500 mAh, iar sistemul de camere e compus din trei senzori. E disponibil aici ca resigilat.

Dacă vrei un Huawei, a ajuns la un preț excelent modelul P30 Lite. Are 4 GB memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare, 6,15 inci ppentru ecran, dar și trei camere foto. Are și-o baterie de 3.340 mAh. Iar prețul e la cel mai bun nivel acum.

La eMAG am găsit și-un Nokia 7.2. Are 6 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare, un ecran de 6,3 inci, dar și-o baterie de 3.500 mAh. Iar sistemul de camere e compus din trei senzori: 48 MP, 8 MP și 5 MP. Îl găsești aici cu preț foarte bun.

În fine, eMAG mai are cu preț excelent și-un model Pocophone F1 de la Xiaomi. Are 64 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, ecran de-aproape 6 inci și o baterie de 4.000 mAh. Iar acum îl poți lua de aici cu cel mai mic preț.