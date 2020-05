Surpriza eMAG pentru toți clienții: are reduceri masive la Huawei și Samsung cu telefoane de la 360 de lei

Când cauți ceva mai ieftin la eMAG, dar nu ai prins o campanie bună cu reduceri, te poți uita la resigilate. Acolo sunt prețuri reduse la produsele returnate.

În categoria de resigilate, eMAG are o mulțime de telefoane cu preț redus. Din oferta Huawei și Samsung am ales câteva care sigur ți-ar fi utile. Cel mai ieftin model e surprinzător, dar la fel de surprinzătoare e și reducerea pe care o poți prinde acum la Samsung S20 Ultra, cel mai scump telefon din oferta acestui producător.

Ce poți cumpăra de la eMAG resigilate

Cel mai ieftin telefon pe care îl poți cumpăra acum de la eMAG e un Huawei Y5 cu 16 GB spațiu de stocare, ecran de 5,71 inci, 2 GB memorie RAM și 3.020 mAh. Îl prinzi cu super preț aici

O surpriză aparte e că Samsung S20 Ultra are o reducere considerabilă acum. E modelul cu 128 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM, îl poți conecta la rețele 5G, are camere foto excepționale și un ecran impresionant. Îl poți cumpăra acum cu reducere mare

Alt telefon cu reducere considerabilă e Huawei P20. eMAG îl are aproape la jumătate de preț din cât costa când a fost lansat. Și ți-ai mai putea face treaba cu el un an. Îl prinzi aici cu reducere

Un preț excelent la telefon Samsung ai pentru modelul Galaxy A20e. eMAG îl are cu 32 GB spațiu de stocare, ecran de 5,8 inci, două camere principale și-o baterie de 3.000 mAh. Poți să-l cumperi acum cu reducerea mare de preț

Când vine vorba de un telefon premium pe care să nu-l ratezi, are eMAG reducere la Samsung Galaxy Note 9. Are 128 GB spațiu de stocare, suportă card microSD, are 6 GB memorie RAM, baterie de 4.000 mAh și are două camere de câte 12 megapixeli excepționale. Unde mai pui că beneficiază de S Pen. Și are super preț acum