Surpriza eMAG la început de aprilie: reduceri mai mari la resigilate

Tradițional, categoria de resigilate de pe eMAG are toate produsele cu preț redus. Acum e o excepție și magazinul sporește acele tăieri de prețuri. Am ales câteva produse pe care să le alegi și să beneficiezi de promoție.

La resigilate, eMAG listează toate acele produse care au fost comandate de alți clienți, dar aceștia au dorit să le returneze. De la telefoane și laptopuri până la frigidere sau televizoare, sunt toate aici. De regulă, prețul e redus cu câteva zeci de lei cu până la câteva sute de lei. Magazinul are însă o ofertă acum: reducere de 10% pentru orice produs – doar bagi codul „resigilate” în coș.

Promoția ține până pe 5 aprilie, așa că dacă vrei să profiți de ea trebuie să te miști repede.

Cele mai bune produse pe care să le iei cu preț mai mic

De la Indesit am găsit pe eMAG un frigider cu două uși, cu volum de 415 litri și-o înălțime de 180 cm. E alb, are diverse compartimente pentru tot felul de cumpărături și un volum de 333 litri pentru frigider. Congelatorul are 82 litri. Îl prinzi acum cu super preț

Un telefon pe care nu-l poți rata este Samsung Galaxy S10e. Are două camere foto, are un ecran de 5,8 inci, cel mai nou sistem de operare și face față la tot ce-ai nevoie în următorii doi ani. Îl ai la cel mai bun preț aici

Dacă vrei cu adevărat un telefon premium, ai acum ocazia să iei de la eMAG un iPhone 11 Pro Max. Are un preț mult redus, la care mai aplici și reducerea de mai sus. Telefonul are ecran de 6,5 inci, trei camere foto și 512 GB spațiu de stocare. Poți să plasezi comanda pentru el aici

Un alt frigider ieftin pe care să-l iei în calcul pentru cumpărăturile din perioada asta este un Star-Light de 143 cm și un volum de 204 litri. E disponibil într-o nuanță de gri. Și are un preț foarte mic aici

Un alt telefon care merită luat în calcul este un Huawei Mate 20 Pro. Are 128 GB spațiu de stocare, un ecran generos, un sistem util de autentificare facială și 6 GB de memorie RAM. Iar acum are cel mai bun preț

Un telefon cu preț mai mult decât rezonabil e Samsung Galaxy A50. Are 128 GB spațiu de stocare și eMAG are numeroase nuanțe de culoare în ofertă. E la prețul mai mic aici

În fine, dacă vrei un frigider cu adevărat încăpător, ai de la eMAG o combină frigorifică Arctic. O poți vedea aici