Surpriza de la eMAG pentru weekend: ce telefoane iei cu preț mai mic

eMAG are o campanie specială pentru weekend. La categoria de resigilate poți să mai aplici o reducere. Am ales câteva modele pe care să le cumperi.

Între 27 și 29 martie, eMAG promite 10% reducere la fiecare produs cumpărat din categoria de resigilate. Ca să profiți de ofertă trebuie doar să treci un cod în coșul de cumpărături: resigilate. Apoi, mai adaugi această reducere la ce reducere are produsul resigilat. Telefoanele sunt disponibile aici.

Ce telefoane resigilate poți lua de la eMAG

Huawei Mate 20 Pro a ajuns acum la un preț excelent. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și trei camere foto. Are și un ecran de 6,4 inci Quad HD+. Îl găsești acum cu un preț foarte bun.

De la un Samsung poți lua un Galaxy Note 10. Modelul listat de eMAG la resigilate are 256 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și un ecran de 6,3 inci. Unde mai pui că ai și un sistem excepțional de camere foto, alături de o baterie de 3.500 mAh. Îl poți cumpăra de aici.

iPhone X e o prezență aparte. Are 64 GB spațiu de stocare, două camere foto foarte bune, dar și Face ID. Astfel, n-ai nevoie de amprentă ca să te autentifici. Telefonul mai ține lejer doi ani de acum înainte. Îl poți avea acum cu un preț mai mic.

Samsung are un telefon ieftin în oferta eMAG. Are ecran de 6,7 inci, 128 GB spațiu de stocare, dar și 6 GB memorie RAM și trei camere foto. Camera de selfie are 32 MP. Vestea și mai bună e că are o baterie de 4.500 mAh. Și acum are o reducere considerabilă.

Nu putea lipsi de pe această listă un Samsung Galaxy S10e cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Telefonul e remarcabil prin dimensiune: are ecran de 5,8 inci. Are și cel mai nou Android, iar eMAG îl listează la preț mai mic. E disponibil aici cu reducere.