Super reduceri la eMAG: cele mai bune produse, telefoane și laptopuri, care sunt acum mult mai ieftine

eMAG listează numeroase reduceri pe site în perioada asta. Am cercetat un pic listele ca să vezi ce poți alege și la ce prețuri te poți aștepta, dacă știi de unde să iei.

Când vine vorba de prețuri mici, independent de alte campanii, cel mai bine e să începi de la Resigilate. Aici eMAG adună acele produse comandate de alți clienți, dar returnate. Produsele încă arată bine, funcționeză impecabil și, uneori, doar ambalajul e deteriorat. De-aici am adunat telefoane și laptopuri pe care să le cumperi.

Ce să cumperi de la eMAG Resigilate la preț mai mic

Un laptop de gaming foarte bun este Acer Nitro 5. Are Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD, 256 GB spațiu de stocare pe SSD și o placă video Nvidia GTX 1050Ti. Practic, duce cam orice sarcină ai avea. E listat aici cu reducere

Un televizor pe care îl poți lua e de la Philips. A fost lansat în 2019, are rezoluție 4K, o diagonală de 108 cm și rulează pe Android TV, așa că ai acces la toate aplicațiile de care ai nevoie. E disponibil aici

Dintre telefoanele listate de eMAG, Xiaomi Mi Note 10 Lite a ajuns la un preț foarte bun acum. E vorba de un model cu 128 GB spațiu de stocar,e 6 GB memorie RAM și o baterie impresionantă de 5.260 mAh. E disponibil acum la reducere

Un alt telefon care n-ar trebui ignorat este Honor View 20. A fost introdus pe piață la începutul anului precedent, are 256 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. Acest telefon are o cameră de 48 MP care oferă o performanță mai bună când vine vorba de imagini realizate noaptea. Are o reducere considerabilă aici

Ca telefon de la Samsung, o reducere considerabilă are Galaxy Note 9 cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și două camere foto excelente. Îl poți cumpăra de aici cu reducere

eMAG are și un alt laptop foarte bun. E vorba de un Dell Vostro care acum are o reducere considerabilă. Are procesor Intel Core i5, ecran de 15,6 inci Full HD, 1 TB de stocare și 8 GB memorie RAM. Are și placă video dedicată, dar mai ales are Windows 10 Pro. Îl poți cumpăra de aici