Super oferte la eMAG: telefoane de la 500 de lei, reduceri masive la Samsung și Huawei

eMAG are o campanie specială cu reduceri. Oferă unele dintre cele mai utile echipamente, dar și diverse accesorii de care ai avea nevoie. Ba chiar listează și cărți și produse de îngrijire personală.

Magazinul susține că prin campania de acum acordă importanță pasiunilor. Așa că a pus pe site oferte din tehnologie, entertainment, gătit, frumusețe, dar și fashion sau sport. De aici am ales câteva produse numai bune de cumpărat.

Ce cumperi de la eMAG cu preț mai mic

Un telefon cu preț mic e Xiaomi Redmi 8A. Are 32 GB spațiu de stocare, are ecran de 6,22 inci, dar și 2 GB memorie RAM cu o baterie de 5.000 mAh. Și îl prinzi aici cu reducere

Este apoi în oferta eMAG un Samsung Galaxy A20e. Are un ecran de 5,8 inci, are 32 GB spațiu de stocare, 3 GB memorie RAM și-o baterie de 3.000 mAh. Și are un super preț acum

Nu poți rata din oferta eMAG un Huawei Nova 5T. A fost lansat la finalul anului trecut, are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și, mai presus de orice, are toate aplicațiile Google pe care le-ai vrea. Implicit, ai acces și la Play Store. Îl găsești cu super reducere aici

De la Samsung nu poți rata un Galaxy Note 10 Plus cu 512 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM, dar și trei camere foto excepționale. E disponibil aici cu reducere

Huawei are și un model premium în oferta eMAG. E vorba de P30 din 2019 cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Are toate serviciile Google. E disponibil cu reducere

În fine, eMAG listează cu reducere și un OnePlus 7T. A fost lansat în a doua parte din 2019, are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM, un ecran foarte bun și încă ține pasul cu telefoanele de top din 2020. E disponibil aici cu preț redus