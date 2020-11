Sunt la preț de chilipir chiar acum la eMAG: reducerile puse pe site chiar după Black Friday

Dacă n-ai prins produsele pe care le voiai de Black Friday, sau chiar de Crazy Sale, la eMAG, nu dispera. Sunt oferte foarte bune chiar acum pe site. Iată la electrocasnice ce găsești.

Când vine vorba de ofertele bune de la eMAG, acum are unele de la Bosch. Totodată, nu ignora categoria cu produse resigilate, acolo unde prețurile sunt mereu mai mici. De la electrocasnice am ales câteva dintre cele mai bune produse ca să ai ce să cumperi.

Ce să cumperi de la eMAG chiar acum

Un preț excelent la eMAG acum e la un congelator încorporabil Bosh cu 7 sertare, clasa energetică A++ și tehnologie No Frost. Are un volum total de 211 litri. Și îl prinzi aici cu reducere de 38%

Dacă ești în căutare de mașini de spălat rufe, e în regulă, eMAG are o ofertă de la Bosch. Vorbim de un model cu o capacitate de 9 kilograme, are 1.400 rpm și clasa energetică A+++. Unde mai pui că are și tehnologia EcoSilence. O poți cumpăra cu preț mai mic de aici

Gătești mai mult în perioada asta? E bine, că de la eMAG si Bosch ai o hotă încorporabilă, telescopică, care are și-o putere de 400 mc/h. Are 1 motor și e din inox. O poți avea acum cu preț mai mic

Și sub hotă poți pune la fix un cuptor. Are un preț de senzație acum la eMAG. Are un volum de 66 litri, clasa energetică A și e realizat din inox. Îl găsești aici cu prețul mai mic

De la resigilate poți lua acum un Samsung S10 Lite cu 128 GB spațiu de stocare și 8 GB e la doar 1.680 de lei la resigilate acum. E cu o reducere considerabilă aici

Când vine vorba de Samsung S10, eMAG are la super preț modelul cu 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și un preț deosebit la resigilate aici