Sunt la eMAG chiar de azi. Reduceri de senzație la super telefoane. Atenție, nu ține mult minunea

eMAG a umplut site-ul acum cu mii de reduceri. Televizoare, electrocasnice, telefoane și nu numai sunt la preț foarte mic.

Ce a lansat eMAG acum se numește Summer Sale și magazinul promite „reducerile HOT ale verii”. Am căutat prin listele puse la dispoziție de magazin ca să știi ce poți cumpăra.

Ce să iei de la eMAG la preț mai mic

Prima recomandare din lista eMAG e un televizor Philips cu Android TV ca sistem de operare. Are 126 cm în diagonală, are rezoluție 4K și ai acces la toate aplicațiile de streaming. Iar reducerea e beton acum

Nu strică să te interesezi și de un laptop. E vorba de un model ASUS cu procesor Intel Core i5 cu ecran de 15,6 inci, 8 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare. E disponibil chiar acum

Nu poți să nu pui în coș și un telefon nou. Aici ai Samsung Galaxy A20e cu 32 GB spațiu de stocare, dar un preț excepțional. Și are și camere foto decente. Îl prinzi cu super preț aici

eMAG mai are un televizor și de la Samsung. Are sistem de operare Tizen, beneficiază de toate aplicațiile de care ai avea nevoie, iar de conținut te bucuri la rezoluție 4K. Și e listat în campanie aici

Dintre promoțiile eMAG mai poți adăuga în coș și un laptop foarte bun de la Huawei. E vorba de MateBook D14 cu procesor AMD Ryzen 5, ecran de 14 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare. Și are reducere considerabilă aici

O super reducere e și la Huawei Nova 5T. Telefonul are toate aplicațiile și serviciile Google, are 128 GB spațiu de stocare, dar și 6 GB memorie RAM. Și are reducere bună aici

În fine, un ultim telefon pe care să-l iei în calcul este Xiaomi Redmi 9. Are 64 GB spațiu de stocare și un design frumos. Are preț mic aici