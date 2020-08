Spectacol la eMAG cu reduceri de zile mari: telefoane de la 270 lei

eMAG ține site-ul plin cu oferte chiar și aproape de mijlocul lunii august. Am ales câteva produse la preț mic, ca să știi ce poți alege.

De fiecare dată când cauți produse la preț mic, cel mai bine pe eMAG e să începi de la resigilate. Acolo ai telefoane care pornesc chiar și de la 270 lei. Sigur, ai și ultimele modele de la Samsung, Apple sau Huawei. Totodată, nu ignora nici categoria Văzute la TV. Din aceste categorii am ales câteva produse.

Ce să cumperi acum de la eMAG

Cel mai ieftin telefon pe care l-am găsit e un Alcatel 1C cu 8 GB spațiu de stocare, ecran de 5 inci, 1 GB memorie RAM și are chiar slot pentru microSD. Bateria este de 2.000 mAh și cel mai probabil va fi suficient. Îl găsești aici cu 270 lei

Dacă Note 20 ți se pare prea scump, poți alege un alt Ultra: Samsung S20. E modelul cu 128 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM și poate cel mai bun ansamblu de camere. Poze, video, chiar și la rezoluție 8K, ies la cea mai bună calitate. Și prețul e mic acum

În cazul telefoanelor listate de eMAG, ai acum un Huawei P40 Lite la preț mic. Vorbim de un telefon cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și ecran de 6,4 inci. Și e resigilat la preț mic acum

Poți alege la preț mic și-o combină frigorifică de la LG. E în clasa de energeie A+++, are funcția No Frost, beneficiază de un compresor liniar inverter, are display și-un volum de 384 litri. Îl prinzi aici cu preț mai mic

Ca televizor de la eMAG, îți recomand un LG cu diagonală de 123 cm, rezoluție 4K și chiar webOS ca să fie smart TV. Partea bună e că ai tot felul de aplicații de video streaming. Are acum un preț foarte mic

În fine, trebuie să vezi și acest laptop din oferta eMAG. E un ASUS ROG Zephyrus cu diagonală de 17,3 inci, 32 GB memorie RAM, 1 TB de stocare pe SSD și placă video Nvidia GeForce RTX 2070. Practic, un monstru. Și acum are o reducere masivă