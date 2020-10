Acest telefon poate fi cea mai bună alegere în 2020, dacă vrei aceste două funcționalități

Toamna e un sezon plin de lansări. Am avut până acum Pixel 5, iPhone 12, Samsung Note 20, OnePlus 8T, iar acum ajungem la Sony. În ultimii ani compania n-a atras prea mulți utilizatori de partea sa. Dar ar putea-o face cu modelul Xperia 5 II.

Pe scurt, Sony Xperia 5 II are 5G (el al doilea al companiei cu acest standard), are un preț recomandat de 4.100 lei și un hardware bun ca oricare alt flagship din a doua jumătate a lui 2020. Ecranul, denumit CinemaWide, are 6,1 inci diagonală, e OLED și are un raport de aspect 21:9, ceea ce poate fi bizar pentru mulți, iar procesorul este un Qualcomm Snapdragon 865. Rata de refresh pe ecran e de 120 Hz, iar pentru touch e de 240 Hz.

Prima surpriză, și un motiv care te-ar face să-l vrei, e că are mufă de căști. Da, clasica mufă acum izgonită de alți producători pe modelele ieftine. Pentru sunet are și difuzoare stereo orientate către partea frontală. Posibil să se audă foarte bine sau, cel puțin, să se audă tare.

Când vine vorba de camere, sunt trei cu trei distanțe focale diferite: 16 mm (ultrawide), 24 mm (wide) și 70 mm (zoom). Telefonul poartă brandingul Zeiss T*, cumva evident deja din ultimii șapte ani, iar ca software are câteva opțiunii speciale.

Sony are un succes considerabil pe camere foto pentru entuziaști și profesioniști. Așa că în ultimii ani a preluat câteva idei de-acolo pentru telefoane. Și acesta e al doilea capitol la care telefonul poate fi foarte bun. Xperia 5 II are Photography Pro, o interfață creată conform celor de pe camerele foto profesionale. Poți seta valorile ISO, viteza de declanșare, dacă tragi în format RAW și să compensezi expunerea. Sigur, sunt și alți producători, ca Huawei sau Samsung, care oferă moduri Pro. Dar Sony are și experiența de pe camere foto, ceea ce poate ajuta aici.

Dispune însă și de funcția Real-Time Eye AF. Identifică ochii și focalizează pe ei. Ceva ce n-ai vrea să fie greșit în cazul portretelor. Trage și poze

Totodată, telefonul dispune și de modul Cinematography Pro. Cumva evident ce face și care-i rostul lui. Compania susține că acesta e primul telefon din lume care poate filma slow-motion 4K HDR la 120 de cadre pe secundă. Și, da, poți regla setările ca să fie cât mai potrivite.

Alte opțiuni pe Sony Xperia 5 II

Dacă preferi jocurile pe telefon, Sony susține că Xperia 5 II e un dispozitiv mobil de gaming foarte performant. Răspunsul tactil a fost îmbunătățit cu 35% comparativ cu modelul precedent, poți conecta un controller PlayStation 4 DualShock 4 pentru control mai bun și experiența de gaming e optimizată prin colaborarea cu Qualcomm Snapdragon Elite Gaming.

În fine, mai trebuie să știi că are o baterie de 4.000 mAh (cu încărcare rapidă care ajunge la 50% în doar 30 de minute) și rezistă la apă. Îl poți cumpăra de aici.