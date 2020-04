Soldările momentului la eMAG: televizor la 500 lei și super laptop bun la orice

eMAG continuă campania cu soldări. I-a spus Outlet și, chiar dacă lista e mai mică decât în mod obișnuit, găsești ce să iei.

Ce găsești în eMAG Outlet sunt produse mai vechi care au intrat acum la super preț. Și când zic vechi, nu te gândi la unele de acum 10 ani. Dar sunt produse lansate în 2018 sau 2019, care acum au ajuns la un cost onorabil. Am ales câteva.

Ce poți cumpăra din eMAG Outlet

Primul pe listă n-are cum să nu fie un laptop MSI bun pentru orice. Are un procesor Intel Core i7, ecran de 17,3 inci Full HD la 120 Hz, 16 GB de memorie RAM, dar și stocare pe SSD și hard disk. Totodată, are placă video dedicată. Prețul e redus aici

Poți cumpăra un televizor cu doar 500 lei. E vorba de un Star-Light cu Android TV și diagonala de 60 cm. Are rezoluție HD și o reducere de 33%. E disponibil aici

eMAG are și un telefon de la Samsung. E vorba de Galaxy Note 9 cu 512 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. Telefonul are două camere foto, primește actualizări regulate și încă poate fi foarte util. Îl iei acum cu preț redus

Dacă vrei un televizor mai bun, ai o ofertă la unul TCL. eMAG listează un model cu Android TV, diagonală de 109 cm și rezoluție 4K. Funcționează cele mai bune aplicații, de la YouTube până la Netflix și HBO Go. Acum are o reducere importantă

LG are la eMAG un televizor cu webOS, rezoluție 4K și o diagonală de 108 cm. Are aplicațiile de care ai avea nevoie pe un smart TV, dar mai ales are o reducere bună. Îl poți cumpăra de aici

În fine, îți mai pot recomanda un Huawei P20 Pro. Da, e din 2018, dar încă are un hardware care face față cu brio. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și camere foto care să-ți ofere poze mulțumitoare. eMAG listează telefonul cu reducere masivă. Îl poți cumpăra acum