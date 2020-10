Prin ce trece telefonul tău Samsung când îi schimbi ecranul. Am testat repararea într-o oră (sau mai puțin)

El al doilea telefon căruia îi sparg ecranul. Este însă primul căruia i-l și schimb, ocazie cu care am trecut prin tot procesul din service-ul Samsung din care pleci cu telefonul într-o oră, sau mai puțin, dacă reparația e simplă și piesele sunt în stoc.

Prima dată când am spart ecranul unui telefon încă erau populare căștile cu fir și eu m-am încurcat în el, iar telefonul a ajuns pe asfalt. Era cel puțin recuperabil, dar modelul nu era vândut oficial în România și piesa ar fi costat cam cât aș fi dat pe același model la mâna a doua.

Al doilea telefon căruia i-am spart ecranul este un Samsung Galaxy A31. În august l-am folosit pentru o ședință foto spontană prin cartier. Am luat în calcul că pozele vor ieși bine. Și au ieșit. Ce n-am luat în calcul a fost că plimbam și câinele în același timp – i-am și făcut poze -, iar el are obiceiul de-a smuci către lucruri care-i atrag atenția. În ziua aceea s-a bucurat la ceva, nici nu mai știu ce, și m-am ales cu un telefon cu ecran spart.

Telefonul respectiv era împrumutat de Samsung pe-o perioadă limitată. Și tot ei mi-au propus să încerc service-ul, dacă tot am ajuns unul dintre acei utilizatori care ar avea nevoie de el.

Am ajuns într-un final și la service, de unde și experiența de-acum. Telefonul, în afara reducerilor aplicate de magazine, e undeva la 1.200 de lei (pentru 64 GB și aproape 1.500 de lei pentru 128 GB). Ecranul costă puțin peste 400 de lei, adică aproape 40% din valoarea lui. Ponderea asta se păstrează și la modele mai scumpe. Așa am aflat că un ecran de Galaxy Fold costă circa 3.000 de lei, dar raportat la valoarea lui (9.500 de lei la lansarea oficială din România) ponderea se păstrează. În fine, să revin la Samsung A31.

La intrarea în service-ul Samsung ai un panou imens, tactil, pe care poți consulta prețurile pentru cele mai întâlnite reparații. Bateriile și ecranele sunt acolo. Iei bon de ordine și explici care-i problema. Apoi afli dacă plătești sau nu pentru reparație.

Cum probabil e evident până acum, un ecran spart (cu intenție sau fără) nu e acoperit de garanție. Dar timpul de reparație e de sub o oră, dacă piesele sunt disponibile și problema nu-i foarte gravă. Cât aștepți să-ți vină rândul fie poți testa produsele noi, fie te uiți la tehnicii care repară produsele. Transparență la propriu, că-i vezi prin geam.

Eu le-am promis că dacă mă lasă în zona tehnică spun și altora cum e acolo și cum e reparat un telefon. Și m-au lăsat. Acolo sunt reparate toate electronicele Samsung, de la televizoare și telefoane până la monitoare. Ba chiar am prins și schimbarea unui panou pe un monitor curbat. Dacă e o problemă, se schimbă cu totul, că e prea dificil de scos doar partea de display.

Dacă ai un telefon de top, din ultimii doi – trei ani, cel mai probabil e rezistent la apă și praf. Dar dacă i-ai spart ecranul, cum îl mai fac rezistent la apă? Am aflat și asta. E vorba de felul în care sunt lipite componentele între ele. Cele noi vin deja cu adezivul necesar și odată montate sunt puse la o presă care să asigure o îmbinare uniformă. Testarea pentru rezistența la apă se face, deloc surprinzător, fără apă, ci ceva mai eficient: prin verificarea presiunii din interiorul telefonului. Dacă e în parametri, atunci va rezista la apă și după ce i-a fost schimbat monitorul.

Cum eu m-am dus cu un telefon defect, am avut ocazia să văd și cum e dezasamblat. A durat mai puțin de trei minute cu o șurubelniță specială și îndemânare de care eu n-aș da dovadă. Ultima dată când am desfăcut un telefon și i-am schimbat bateria încă erau folosite șuruburi pentru ținut carcasă la un loc. Eu am crezut că termin în jumătate de oră când m-am apucat și am finalizat o zi mai târziu.

Samsung A31 are un scanner de amprentă. E optic, integrat în ecran. Așa am văzut pentru prima oară și cum arată gaura din ecranul prin e citită amprenta. Altfel, e mai interesant de aflat că un model de tipul acesta e destul de simplu la interior. Bine, poate doar eu mă așteptam la mai mult, dar evoluția telefoanelor se vede și în organizarea componentelor în interior.

Ai capacul din spate, rama, ecranul, iar între acestea sunt bateria și placa de bază. Sigur, mai sunt câteva alte componente mici, dar acestea sunt cele cu adevărat relevante. Iar motorul pentru vibrații, dacă erai curios, e rotund. Eu nu știam. Componentele care ar trebui să stea prinse una de alta chiar stau. Se întâmplă cu adeziv în anumite puncte cheie. Chiar și bateria, în cazul lui A31, e prinsă de spatele telefonului cu adeziv, iar acesta e încă un motiv pentru care se schimbă cu totul.

Dacă te duci să schimbi ecranul după ce-ai folosit telefonul cel puțin un an, schimbarea bateriei e o veste bună. Odată ce faci asta se va simți aproape ca un telefon nou.

După toată operațiunea de schimbare sau reparare, telefonul e dus la dezinfectare sub lumină UV și dat la recepția de ridicat produse. Acesta e întreg procesul și mai apar schimbări în funcție de ce nevoi ai.

Dacă n-ai timp să aștepți, poți primi un SMS când totul e gata. Când vine vorba de informații, poți folosi și mailul. Dacă vorbim de bani, ai de plată manopera și piesa când dispozitivul nu e acoperit de garanție. Dar iată un pont: vineri nu se plătește manoperă, dacă vrei să profiți de ofertă.

În cazul meu a fost vorba de înlocuirea unui ecran, dar aici mai trebuie adăugate câteva mențiuni. Ce numim generic “ecran” e, de fapt, un ansamblu din sticlă (pe care o atingi), un strat tactil (care îți înregistrează atingerile) și partea de display (pe care vezi interacțiunea). Cum ziceam și înainte, uneori se poate adăuga și bateria acestui ansamblu. E important să ții cont de asta, că e posibil să crezi că dacă doar sticla e spartă, iar display-ul e încă bun, poate fi schimbată doar acea parte.

Sigur, poate fi, dar nimeni nu poate garanta că ecranul va mai funcționa după. Tocmai de aceea se schimbă tot.

Și mai e încă un lucru important, care nu ține neapărat de dispozitiv, ci de tine. Când duci în service orice dispozitiv care poate stoca date: telefon, laptop, tabletă trebuie dus fără vreun sistem de blocare, fără datele tale în el, fără ceva sensibil. Nu garantează nimeni pentru datele tale, mai ales că în cazul telefoanelor sau tabletelor pot fi trecute și printr-un proces de actualizare, dacă tu n-ai făcut-o deja.