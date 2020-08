Se întâmplă la eMAG și e pentru toți românii: produse cu prețuri șocant de mici

eMAG adună o mulțime de reduceri pe site în perioada asta. Am ales câteva produse ca să știi ce să cumperi.

Dacă vrei ceva la preț redus de la eMAG, cel mai bine e să începi cu categoria de resigilate. Acolo sunt toate acele produse comandate de alții, dar returnate între timp. Funcționează impecabil, doar ambalajul original a fost deschis sau produsul a fost folosit o perioadă scurtă de timp.

Ce să iei de la eMAG chiar în perioada asta

Nokia 2.2 e un telefon pe care îl prinzi la preț mic acum. Are 16 GB spațiu de stocare, un ecran mare de 5,71 inci, 2 GB memorie RAM, dar și-o baterie de 3.000 mAh. Și are un preț de senzație

Un laptop foarte ieftin, poate pentru copii sau nepoți, e de la HP. Are ecran de 15,6 inci, 256 GB spațiu de stocare, dar și 4 GB memorie RAM. Și are reducere masivă aici

Dacă vrei ceva de igienă personală, aici e vorba de un epilator Braun Silk-epil 9 în 1 cu tehnologie senso smart. Are o mulțime de opțiuni, dar mai importantă e reducerea. Prinzi produsul la preț mic aici

O super reducere e și la Huawei Nova 5T. Telefonul are toate aplicațiile și serviciile Google, are 128 GB spațiu de stocare, dar și 6 GB memorie RAM. Și are reducere bună aici

Încă un telefon remarcabil din oferta eMAG e un Huawei P30 Lite cu ecran de 6,15 inci Full HD+, are 64 GB spațiu de stocare, dar și 4 GB memorie RAM. Cel mai bine se remarcă acest telefon când vine vorba de camere foto. Dar acum are și-o reducere bună, așa că nu strică să-l iei în seamă

Ca super televizor nu strică să iei în calcul un model de la Philips. Vorbim aici de un televizor cu diagonală de 126 cm, are rezoluție 4K și rulează toate aplicațiile de care ai nevoie. Și are reducere de aproape 50% chiar acum

Nu strică să iei în calcul și ASUS ROG Phone 3 Strix Edition. Are 256 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM, dar și conectivitate 5G. E pregătit pentru gaming și deja a intrat la reducere. Îl prinzi cu preț excelent aici

eMAG mai are un televizor și de la Samsung. Are sistem de operare Tizen, beneficiază de toate aplicațiile de care ai avea nevoie, iar de conținut te bucuri la rezoluție 4K. Și e listat în campanie aici