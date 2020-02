Samsung va rezolva această problemă a ecranului de pe Samsung S20

Când a anunțat Samsung S20, compania a dezvăluit și-un minus al ecranului. Chiar dacă rata de refresh e mare, nu-i mereu la cel mai ridicat nivel. Din fericire, promite că va rezolva asta.

Fiecare Galaxy S20 are două motive pentru care ecranul consumă multă energie: rezoluție mare și rată mare de refresh. Poți folosi telefonul pe 120 Hz, dar nu poți face asta când vrei rezoluția Quad HD+. Astfel, fie alegi rezoluția, fie rata mare de refresh. Dacă alegi QHD+, ai doar 60 Hz.

Samsung is working on optimizing software for WQHD+ 120hz on the S20 series and should release it in the next 1-3 months if all goes well.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) February 18, 2020