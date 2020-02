Samsung a lansat accesoriile de care aveai nevoie pentru Samsung S20

Odată cu lansarea Samsung S20, compania a actualizat și câteva produse mai vechi. Cum noile telefoane au baterii mai mari, dar se și încarcă mai repede, ar trebui să iei în calcul și actualizarea accesoriilor.

Samsung S20 are o baterie de 4.000 mAh, S20 Plus una de 4.500 mAh, iar Samsung S20 Ultra are una de 5.000 mAh. Odată cu anunțarea celor trei telefoane, Samsung a pregătit și-o linie nouă de produse care să-ți fie utile. Ai o baterie externă cu încărcare wireless, una cu fir și un încărcător de mașină.

Încărcătorul de mașină îți poate încărca telefonul la 45 wați. Samsung S20 Ultra e singurul care suportă așa ceva. Celelalte două sunt la 25 wați. Totuși, îl poți folosi și pentru Galaxy Note 10 Plus sau folosești al doilea port USB (15 wați).

Bateria externă cu încărcare wireless pentru Samsung S20

Ce te-ar putea interesa și mai mult sunt cele două baterii externe. Una suportă încărcare wireless, cealaltă e doar pe fir. Le încarci printr-un port USB-C, iar cea clasică are un port USB clasic pentru alimentarea telefonului.

Samsung S20 beneficiază și de tehnologia încărcării wireless reversibile. Asta înseamnă că poți transforma telefonul într-o baterie externă wireless pentru alții. Dacă ai S20 Ultra, cu atât mai bine.

Bateria cu încărcare wireless poate fi folosită și pentru accesorii, cum ar fi căștile wireless Galaxy Buds.

Ambele modele de baterii externe au 10.000 mAh. Asta înseamnă că un Samsung S20 Ultra ar putea fi încărcat de cam 1,5 ori, de la zero la 100%. Ambele sunt, pe fir, la 25 wați, dar cea cu încărcare wireless funcționează doar la 7,5 wați. Așa că, de preferat, să folosești firul.

