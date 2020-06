Reducerile momentului la eMAG: Samsung, Huawei la prețuri surprinzător de mici

eMAG listează o mulțime de telefoane bune, cu preț mic, iar dintre acestea se remarcă modele Samsung și Huawei. Dacă vrei un dispozitiv nou, acesta ar fi momentul să plasezi o comandă.

De fiecare dată când vrei un telefon nou, un televizor sau alte produse, cel mai bine ar fi să începi de la categoria de resigilate. Aici, eMAG adună acele produse comandate de alții, returnate, dar sunt încă în cea mai bună stare. De-acolo am și ales produsele de mai jos.

Ce telefoane Samsung, Huawei să cumperi de la eMAG acum

Samsung Galaxy S10 Lite a fost lansat la începutul anului și deja are o reducere masivă la eMAG. E vorba de un produs resigilate, cu 128 GB spațiu de stocare, camere foto foarte bune, dar și un ecran pe măsură. Îl poți cumpăra de aici

eMAG are un preț bun și pentru Huawei P30 Pro. E vorba de modelul lansat în 2019, are toate serviciile Google, are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, dar și un ecran excelent. Iar camera foto dispune de un zoom optic foarte bun. Îl găsești la reducere aici

Dacă vrei un telefon ieftin, dar bun, încă e o idee foarte bună să alegi un Galaxy S10e. A fost lansat în 2019, dar are dimensiuni reduse și un hardware bun. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, beneficiază de cel mai nou Android și-acum a scăzut mult prețul. E disponibil aici, dacă ești interesat

La polul opus, de două ori mai ieftin, e în oferta eMAG un Samsung Galaxy A70 cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și e decent pentru orice ai avea nevoie. E listat aici cu reducere

Când vine vorba de telefoane lansate în 2020, poți alege un Huawei P40 Pro. Acesta dispune de AppGallery pentru aplicații, are un ecran impresionant, un sistem nou de camere și rulează Android 10. Are 8 GB memorie RAM, 256 GB spațiu de stocare și e 5G. E disponibil aici cu preț redus