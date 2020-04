Reducerile eMAG de care să profiți ca să iei ceva mai bun decât ce-ai acum

În categoria de Resigilate de la eMAG ai o mulțime de produse pe care le poți cumpăra cu preț mai mic. Vestea bună e că sunt în cea mai bună stare, chiar dacă au fost returnate. Am adunat câteva produse aici ca să-ți fie mai ușor să alegi.

Ce e remarcabil la categoria de resigilate e că prețurile sunt mereu reduse, indiferent de ce campanie de reduceri are magazinul. eMAG adună aici acele produse comandate de alții și returnate din diverse motive. Mai jos găsești recomandările zilei.

Ce să cumperi resigilat de la eMAG

Poți începe, de exemplu, cu un televizor OLED de la Panasonic. E smart, astfel că ai acces la aplicațiile de entertainment, are rezoluție 4K și o diagonală de 139 cm. Îl găsești aici cu un preț excelent

Ca laptop poți alege un ASUS TUF cu procesor Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 1 TB de stocare. Totodată, are o placă video foarte bună de la Nvidia. Dacă vrei să-l cumperi, ar trebui să profiți acum de reducere

Unul dintre telefoanele listate de eMAG pe care nu-l poți rata este Samsung Galaxy S10e. Are dimensiunile perfecte, are 6 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare, dar și două camere foto excelente. Iar acum are un preț excelent

Un alt laptop pe care n-ai de ce să-l ratezi din oferta eMAG e un Acer Predator Triton 500 cu procesor Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD, 32 GB memorie RAM și 1 TB de stocare pe două SSD-uri. Iar prețul e cel care îți atrage atenția

În fine, un alt telefon către care te poți orienta este iPhone Xs cu 64 GB spațiu de stocare. Are două camere foarte bune pentru foto și video, are cel mai nou sistem de operare și modul de autentificare facială de care o să devii dependent. eMAG are versiunea gold cu preț bun. Găsești acest produs cu preț redus aici