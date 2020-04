Reducerile eMAG de care poți profita ca să iei ceva bun

Dacă ai nevoie de un laptop sau un telefon nou, atunci ai putea profita de una dintre reducerile de la eMAG. Am adunat aici câteva produse la care să fii atent.

Ce poți cumpăra de la eMAG la preț mai mic

Dacă vrei un televizor Samsung, eMAG are un model cu diagonală de 146 cm și rezoluție 4K. E smart, cu sistemul de operare Tizen, iar Samsung susține că ai astfel acces la HBO, Netflix, Spotify, ba chiar poți controla și alte gadgeturi inteligente din casă. E disponibil cu reducere destul de mare

De la Acer poți avea un laptop Nitro 7 cu procesor Intel Core i5, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare pe SSD. Placa video este de 4 GB, model Nvidia. Produsul îl găsești aici cu reducere

iPhone Xs e alt telefon pe care să-l iei acum cu preț mai mic de la eMAG. Are 64 GB spațiu de stocare, are un ecran de 5,8 inci, două camere foto, cel mai nou iOS și rezistă la apă. Unde mai pui că îl ai și la reducere

Huawei Mate 20 Pro a ajuns acum la un preț excelent. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și trei camere foto. Are și un ecran de 6,4 inci Quad HD+. Îl găsești acum cu un preț foarte bun

Samsung are un telefon ieftin în oferta eMAG. Are ecran de 6,7 inci, 128 GB spațiu de stocare, dar și 6 GB memorie RAM și trei camere foto. Camera de selfie are 32 MP. Vestea și mai bună e că are o baterie de 4.500 mAh. Și acum are o reducere considerabilă

eMAG a băgat la preț mai mic și OnePlus 7T. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM, iar telefonul deja rulează cu cel mai nou Android. Poți vedea ce preț mic are aici

Huawei are un telefon cu serviciile Google pe care îl poți lua. Se numește Nova 5T, are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un sistem de camere foarte bun. Dar cel mai important e prețul