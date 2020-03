Reducerile eMAG care te ajută să profiți mai bine de primăvară

eMAG marchează cumva primăvară și bagă reduceri destul de mari la produsele de pe site. Astfel, ai televizoare, telefoane, dar și produse pentru copii sau electrocasnice mici la prețuri mai bune.

Ce a pregătit magazinul eMAG în martie este o campanie cu reduceri și rate din februarie. Ai 24 de rate la tot felul de produse pe care le are magazinul. La telefoane ai cele mai bune reduceri, în special dacă vrei un model mai scump. Am ales câteva dintre acestea ca să-ți fie mai ușor să te decizi.

Oferte la eMAG cu telefoane foarte bune

Samsung Galaxy A80 e un telefon cu un modul excepțional pentru cameră. Are 8 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare, dar și un ecran imens. Partea și mai bună e că acum are un preț foarte bun: sub 94 de lei pe lună.

De cealaltă parte, OnePlus 7T are un ecran mare, are 128 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. A fost lansat direct cu Android 10 și e un telefon cu care îți vei face treaba încă doi ani de acum înainte. Îl poți lua acum de la eMAG.

În ofertă este și un Huawei Nova 5T. Telefonul beneficiază de toate aplicațiile Google, acces la Play Store și, dacă vrei să afli mai multe, poți parcurge acest review. Altfel, telefonul e disponibil acum cu preț mai mic.

iPhone Xs cu 64 GB spațiu de stocare, două camere foto și un ecran de 5,8 inci costă 150 de lei pe lună. E disponibil la eMAG acum.

Mai poți trece pe listă și un iPhone 8 Plus. Cel mai mare avantaj e că ecranul are 5,5 inci. Totodată, are două camere foto și 64 GB spațiu de stocare. Deja rulează cel mai nou iOS. E disponibil aici cu preț redus.

În fine, a intrat în oferta eMAG și un Samsung Galaxy Note 10 Lite. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și Android 10 cu One UI 2.0. E ca un Note 9, dar cu design nou. E disponibil aici.