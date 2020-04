Reducerile eMAG care îți fac săptămâna mai bună fix înainte de Paște

Dacă ești în căutare de reduceri înainte de Paște, eMAG are câteva produse la prețuri foarte bune. Am adunat aici câteva.

Lista de mai jos am compus-o cu produse pe care să le cumperi oricând, dar mai ales acum când eMAG le are la prețuri mai mici. Dacă vrei ceva mai mult, poți arunca o privire pe categoria Outlet, unde sunt prețuri mici.

Ce să cumperi de la eMAG și să nu regreți

De la Acer poți avea un laptop Nitro 7 cu procesor Intel Core i5, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare pe SSD. Placa video este de 4 GB, model Nvidia. Produsul îl găsești aici cu reducere

Ca telefon, nu poți greși cu un Samsung Galaxy Note 9 pe care eMAG îl listează acum la preț mai mic. E versiunea cu 512 GB spațiu de stocare, are două camere foto, 8 GB memorie RAM și cea mai nouă versiune de Android. Îl poți cumpara de aici la preț mai mic

OnePlus 7T e un telefon cu preț excelent pentru ce hardware are. Ai un ecran de 6,55 inci Full HD+ AMOLED cu rată de refresh 90 Hz, 8 GB memorie RAM și 128 GB stocare. Are trei camere principale și-o baterie de 3.800 mAh. A ajuns acum la un preț mai decent

Un Samsung pe care dacă îl alegi nu greșești este Galaxy S10e. Cel de la eMAG are 6 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și o cameră foto foarte bună. Telefonul a fost în urmă cu un an și are acum un super preț

Iar dacă vrei un televizor de la eMAG, are Samsung un model cu sistem de operare Tizen, așa că ai și Netflix, are rezoluție 4K și-o diagonală de 108 cm. E disponibil acum cu o reducere masivă

În fine, de la Indesit am găsit pe eMAG un frigider cu două uși, cu volum de 415 litri și-o înălțime de 180 cm. E alb, are diverse compartimente pentru tot felul de cumpărături și un volum de 333 litri pentru frigider. Congelatorul are 82 litri. Îl prinzi acum cu super preț