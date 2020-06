Reduceri masive la eMAG: categoria de unde iei telefoane, laptopuri la preț mic

eMAG are acum reduceri semnificative la laptopuri și telefoane și nu numai. Am ales câteva produse ca să știi ce poți alege.

Când vine vorba de produse la preț mai mic, pe eMAG ar trebui să începi să cauți așa ceva din categoria resigilate. De-acolo am ales câteva telefoane și laptopuri care au discount semnificativ în această perioadă.

Telefoane și laptopuri cu cele mai mari reduceri la eMAG

Ca laptop foarte bun poți alege acum un ASUS ROG cu procesor Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD cu rată de refresh de 144 Hz și 8 GB memorie RAM. Mai mult, acest produs are 1 TB de stocare și un SSD de 256 GB. Desigur, pentru că e un laptop de gaming, are și-o placă video foarte bună. Îl poți cumpăra de aici

eMAG listează cu reducere semnificativă la resigilate un Huawei P20 Pro cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un ansamblu foto-video foarte bun. Îl prinzi acum cu reducere

Un alt telefon care n-ar trebui ignorat este Honor View 20. A fost introdus pe piață la începutul anului precedent, are 256 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. Acest telefon are o cameră de 48 MP care oferă o performanță mai bună când vine vorba de imagini realizate noaptea. Iar acum are o reducere considerabilă aici

eMAG are și un alt laptop foarte bun. E vorba de un Dell Vostro care acum are o reducere de aproape 50%. Are procesor Intel Core i5, ecran de 15,6 inci Full HD, 1 TB de stocare și 8 GB memorie RAM. Are și placă video dedicată, dar mai ales are Windows 10 Pro. Îl poți cumpăra de aici

Ca telefon de la Samsung, o reducere considerabilă are Galaxy Note 9 cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și două camere foto excelente. Îl poți cumpăra de aici cu reducere

În fine, un alt laptop de gaming foarte bun este Acer Nitro 5. Are Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD, 256 GB spațiu de stocare pe SSD și o placă video Nvidia GTX 1050Ti. Practic, duce cam orice sarcină ai avea. Și e listat aici cu reducere