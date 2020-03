Reduceri de zile mari la eMAG: cum iei produsele mai ieftin ca niciodată

Dacă vrei să mai schimbi ceva dintre electronicele tale, acum ar fi ocazia. eMAG are numeroase produse listate la preț mai mic. Și, dacă, le poți lua în rate, ca să nu dai toți banii pe loc.

eMAG a început martie în forță. Are produse la preț mai mic, dar le dă și în rate. Magazinul listează produsele cu 24 de rate. Ai reduceri la produse din aproape toate categoriile, de la telefoane și televizoare până la bricolaj și chiar electrocasnice mai mici și mai mari. Pentru ultima zi din săptămână am ales câteva dintre cele care se remarcă, să iei mai ușor ceva bun.

Ce poți cumpăra în rate de la eMAG

De la Huawei e disponibil acum un P30 Pro cu 8 GB memorie RAM, 256 GB spațiu de stocare și cel mai nou Android. Telefonul va mai primi încă o actualizare la finalul lui 2020. Are toate aplicațiile Google și un ansamblu foto-video excelent. Prețul mai mic e disponibil aici.

De cealaltă parte, OnePlus 7T are un ecran mare, are 128 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. A fost lansat direct cu Android 10 și e un telefon cu care îți vei face treaba încă doi ani de acum înainte. Îl poți lua acum de la eMAG.

Samsung Galaxy A80 e un telefon cu un modul excepțional pentru cameră. Are 8 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare, dar și un ecran imens. Partea și mai bună e că acum are un preț foarte bun: sub 94 de lei pe lună.

iPhone Xs e un telefon pe care nu îl poți ignora. Are 64 GB spațiu de stocare, ecran de 5,8 inci, două camere foto foarte bune și rulează iOS 13. Îl prinzi acum cu o reducere destul de bună.

De la Samsung încă este Galaxy Note 10 Plus cel mai bun telefon. Are 256 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM, dar și trei camere foto excelente. Iar acum telefonul a ajuns la un preț mai bun.