Reduceri ca de Crăciun la eMAG: prețuri mai mici cu până la 60%

eMAG pregătește câteva reduceri de care să profiți în mijlocul verii ca și cum ar fi perioada sărbătorilor de iarnă. Nu e chiar Black Friday, dar ai putea găsi ceva.

Pentru 15 iulie, eMAG a pregătit campania Christmas in July. Așa cum zice și numele, vor fi reduceri ca de Crăciun în cea mai fierbinte lună a anului. Până la momentul lansării propriu-zise a campaniei n-avem decât promisiunea că vor fi prețuri cu până la 60% mai mici. Dacă vrei să cumperi ceva acum, am găsit câteva reduceri.

Ce să cumperi de la eMAG acum

Un telefon cu preț mic la eMAG, dar cu performanță peste ce te-ai aștepta, este Huawei Nova 5T. Are un procesor rapid, un ecran de 6,26 inci, 128 GB spațiu de stocare, dar și 6 GB memorie RAM. Iar bateria este de 3.650 mAh. Și partea cea mai bună e când vrei să faci poze și videouri. Are un sistem cu camere multiple, dominat de un senzor de 48 MP. Găsești telefonul la preț mai mic aici

Unul dintre cele mai ieftine televizoare de la eMAG resigilate e un Star-Light cu diagonală de 55 cm, rezoluție Full HD, o intrare USB, una HDMI, dar și o greutate de doar 3,1 kilograme. Îl poți cumpăra de aici

Cu o diagonală ceva mai mare e un model Nei de 62 cm. Are rezoluție Full HD, ba chiar și Netflix și YouTube. Beneficiază de conectivitate prin Wi-Fi, are două mufe HDMI și două sloturi pentru USB. Aici are prețul mai mic

Ca super telefon, poți oricând să alegi un Samsung Galaxy S10 Plus cu 512 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM, dar și spate din ceramică. Iar când vine vorba de performanța camerelor foto, n-ai cum să greșești cu acest model. Are o reducere bună aici

Mai poți alege și un super laptop la eMAG. Aici e vorba de un Acer Nitro 5 cu procesor AMD Ryzen 5 seria 3000, ecran Full HD la 120 Hz, are 8 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare. Unde mai pui că are o placă video Nvidia GTX cu 8 GB de memorie. Are o reducere acum