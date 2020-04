Produsele surpriză vândute de Altex în timpul stării de urgență din România

Altex s-a adaptat situației prezente și listează câteva produse de care ai avea nevoie în această perioadă. În ciua credinței populare că magazinul are doar electronice, Altex a anunțat în urmă cu ceva timp că schimbă strategia, după modelul eMAG.

Un anunț din 28 martie publicat de Altex pe Facebook i-a făcut pe clienți să își dea seama că magazinul nu mai e doar pentru electronice. „A ajuns Altex sa vândă hârtie igienică Sunteți de tot râsul”, a scris unul dintre acești oameni. „Pe bune???…ati ajuns sa vindeti hartie si detergenti????”, a scris altul.

Produsele promovate acum sunt adunate în categoria „Curățenie și întreținere casă„. Și realitatea e că, da, Altex a anunțat în urmă cu ceva timp că schimbă strategia. Are hârtie igiencă, șervețele, detergenți și, în definitiv, tot ce-ai mai avea nevoie prin casă.

Altex încearcă modelul eMAG după ce-a renunțat la Marketplace

E de înțeles de ce oamenii încă mai cred că Altex vinde doar electronice. Până la situația de acum n-a scos în față prea mult alte produse. Dar în august 2019 a anunțat că renunță la colaborarea cu eMAG pentru Marketplace și, totodată, încearcă să-și diversifice gama de produse.

Atât eMAG, cât și Altex se inspiră de la jucători din afară. De exemplu, Amazon a pornit de la vândut online cărți și-a ajuns să vândă orice. Mecanismul de marketplace, unde aduci în același loc mai multe magazine și, implicit, mai multe produse, a funcționat bine, chiar și pentru eMAG.

„Urmărim cu atenție tendințele din piață și schimbările din comportametul clienților și căutăm să explorăm mereu noi oportunităţi. Astfel, în ultima perioadă am continuat să dezvoltam, pe lângă categoriile consacrate – electrocasnice, aerul condiționat, telefoane și comunicații mobile, televizoare etc. – și categorii noi precum: băuturi (apă, sucuri etc.), produse pentru copii/mame, produse pentru frumusețe (cosmetice), produse pentru voiaj, auto (anvelope, piese și consumabile auto), produse pentru casă, iluminat, bricolaj. Toate acestea sunt consolidate de investițiile de marketing și de dezvoltare și perfecționare continuă a angajaților”, a comunicat Altex în 2019.

Astfel, să nu te surprindă dacă, odată cu următorul televizor, iei și-un bax de hârtie igiencă și niște detergent.