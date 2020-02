Prețul Samsung S20 în România: cel mai scump te lasă fără cuvinte (bune sau rele)

Samsung S20 a fost prezentat și în România e deja la precomandă. Deocamdată, nu toți operatorii au actualizat oferta. Dar în piața liberă îl poți precomanda în ce variantă vrei. Și, da, ai și versiune mai ieftină și mai scumpă. Iar cea mai scumpă nu duce lipsă de specificații bune.

Samsung S20 e disponibil în trei versiuni: S20, S20 Plus și S20 Ultra. Spre deosebire de lansarea din 2019, acum telefoanele beneficiază și de conectivitate 5G. Dar nu vine ieftin și ar trebui să fii atent la așa ceva când îți comanzi telefonul.

Altfel, fiecare dintre aceste variante e foarte bună. Ecranele sunt Dynamic AMOLED cu rată de refresh 120 Hz (premieră pentru Samsung), bateriile sunt mai mari și senzorii camerelor foto au fost schimbați. Mai jos găsești prețurile pentru fiecare versiune în parte, atât 4G, cât și 5G.

Prețul Samsung S20 în România, de la scump la ieftin

Samsung S20 Ultra e telefonul impresionant din serie. Și asta datorită camerei foto principale: senzor de 108 megapixeli dezvoltat de Samsung special pentru filmare 8K și poze de noapte mai bune. Mai are un senzor de 48 MP (telefoto), 12 MP (ultrawide), un senzor 3D ToF și 40 MP pentru camera de selfie. Telefonul are un ecran de 6,9 inci 2K+ Dynamic AMOLED 120 Hz, 12 sau 16 GB memorie RAM cu 128 și 256 GB, respectiv 512 GB spațiu de stocare. Bateria e impresionantă: 5.000 mAh.

Samsung S20 Plus e un telefon de mijloc între cel mai ieftin și cel mai performant. Are ecran de 6,7 inci 2K+ Dynamic AMOLED 120 Hz, 8 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Sistemul de camere e astfel: 12 MP (wide) + 64 MP (telefoto) + 12 MP (ultrawide). Are și un senzor 3D ToF și 10 MP pentru selfie. Bateria e însă de 4.500 mAh.

În fine, am ajuns și la modelul mai ieftin. Samsung S20 e modelul cu ecran de 6,2 inci 2K+ Dynamic AMOLED 120 Hz, 8 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Bateria e de 4.000 mAh și ansamblul foto-video e ca mai sus, doar că fără senzor 3D. Camera de selfie rămâne de 10 MP.