OnePlus revine la telefoane ieftine: de ce reduce masiv prețul pentru OnePlus Nord

În lumea telefoanelor, OnePlus a venit ca un meteorit și-a crescut ca o alternativă excelentă la: Samsung, Huawei sau Google Pixel. În 2020, compania a lansat cele mai scumpe telefoane de până acum. Totodată, pregătește și un nou telefon ieftin. I-a spus OnePlus Nord, cu influențe scandinave în design, dar existența lui are alt scop.

Într-un video publicat de OnePlus pe Instagram ai aproape 10 minute cu detalii despre cum lucrează echipa la noul telefon. Independent de ce declară aceștia, avem așa: un preț de sub 500 de dolari și o imagine cu modelul.

Dacă ești fan OnePlus, probabil că nu-ți pasă de ce lansează un telefon mai ieftin. Să tot fie astfel de anunțuri. Dar dacă nu ești și vrei să înțelegi un pic mai bine strategia companiei, ai nimerit bine.

Încă de la primul telefon, OnePlus – care e în aceeași familie cu Oppo – compania a încercat să facă lucrurile agresiv: prețuri bune, vânzări online și-o ofertă limitată care să sporească cererea. Și-a avut succes până pe la modelul 6 sau chiar 6T, când era clar că trebuie să se ducă fie spre zona premium, fie să se bată pe zona dispozitivelor ieftine.

În prezent, OnePlus 8 Pro începe de la 900 de euro și se bate în aceeași ligă cu Samsung, Apple și Huawei, chiar dacă încă nu oferă cea mai bună performanță a camerelor foto. Independent de camere, e un flagship în adevăratul sens al cuvântului și-și justifică prețul.

3 motive pentru care OnePlus are nevoie de-un telefon ieftin

Ce face OnePlus acum cu Nord e să replice formula de la început: dispozitiv ieftin, cu pre-comandă și vânzare ulterioară online. Are deja o pagină de pre-comandă și limitează deja cererea. E o strategie bună și să vadă rapid cam câți oameni ar vrea telefonul. Din videoul de mai sus am aflat că e sub 500 de dolari. Și dacă iei în calcul cât costă atât 8 Pro, cât si alternativele de la Google, Samsung, Huawei, alții, prețul e excelent.

Pe baza informațiilor de până acum, Nord ar avea așa: două camere de selfie (se văd și-n poză) de 32 și 8 megapixeli, un procesor mai slab (Snapdragon 765G), ecran AMOLED la 90 Hz (același de pe OnePlus 7, apoi de pe 7T), 6 sau 8 GB memorie RAM și cel puțin 128 GB spațiu de stocare.

Pentru astfel de caracteristici, prețul poate fi setat fără probleme la sub 500 de dolari (500 de euro, adică aproximativ 2.400 lei).

Odată cu Nord, OnePlus se asigură că nu pierde comunitatea pe care a ținut-o aproape cu prețuri mici și sloganul „Never Settle”. Apoi, se asigură că acoperă și piața dispozitivelor mai ieftine, fără să se bazeze pe modele deja lansate pentru așa ceva.

Nu în ultimul rând, OnePlus poate capitaliza fix pe situația Huawei. Fără acces la serviciile Google, Huawei încă poate înregistra o scădere rapidă. Astfel, Nord ajunge să concureze direct cu Oppo (pe segmentul de preț), cu Samsung, cu HMD Global care controlează Nokia și eventual cu Motorola. Dar are avantajul unui atașament mai mare din partea comunității.

Poți urmări și videoul de mai jos ca să înțelegi cum OnePlus a trecut de la a fi jucător secundar la a încerca să vândă fix statut. Reușește? Vom vedea în următorii doi ani.