Ofertele eMAG la telefoane mai ieftine ca să uiți că încă e iarnă

eMAG are pe site câteva telefoane pe care n-ar trebui să le ratezi. Fie că vrei cu Android, fie că preferi iOS, acestea sunt cele de care să știi.

Dacă vrei ceva bun de pe site-ul eMAG, cel mai bine ar fi să te uiți la categoria de resigilate. Modelele pe care le-am ales mai jos nu sunt chiar de-acolo, dar le găsești și resigilate.

Telefoane mai ieftine la eMAG

Un telefon pe care nu-l poți rata în oferta eMAG este Samsung Galaxy Note 10 Plus. Acest model are 12 GB memorie RAM, 256 GB spațiu de stocare și, o trăsătură unicat a gamei, un stylus S Pen care se conectează și wireless la telefon. Prețul mai bun la telefon e aici.

Când vine vorba de telefoane, Samsung Galaxy A70 e unul dintre telefoanele mid-range de la producător care își fac treaba bine. eMAG are acest model cu ecran de 6,7 inci, 6 GB memorie RAM și 128 GB spatiu de stocare. Are și mufă de căști, ceea ce nu mai ai pe modelele premium. Îl poți cumpăra cu preț mic.

iPhone Xr cu 64 GB spațiu de stocare a intrat și în această campanie de reduceri. Acest model are ecran de 6,1 inci, o cameră foto de 12 megapixeli și a primit actualizare la iOS 13. E disponibil cu preț mult mai bun.

iPhone 7 de 32 GB e încă o alegere bună. eMAG are versiunea neagră la preț mai mic. E rezistent la apă, a primit o actualizare a sistemului de operare, are scanner de amprentă și încă-și face treaba în următorul an. Îl găsești aici cu reducere de zile mari.

În fine, Samsung Galaxy S10 e versiunea cu ecran mai mic, dar același hardware. Acest model din oferta eMAG are o reducere mare, 128 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. Telefonul are trei camere foto principale, un ecran de 6,1 inci Dynamic AMOLED și are acum cel mai bun preț. Îl poți cumpăra acum cu reducere.