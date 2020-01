Ofertele eMAG care să-ți facă ziua liberă și mai bună

eMAG are o colecție stufoasă de produse puse la vânzare. De la telefoane la televizoare, n-ai cum să nu găsești ceva. Chiar și la preț mai mic.

Pe final de ianuarie, eMAG a avut o campanie de reduceri. Chiar dacă nu vânezi astfel de momente, tot prinzi prețuri bune. Trebuie doar să știi unde să te uiți, așa că te-am ajutat mai jos cu câteva recomandări.

Ce poți să cumperi de la eMAG cu preț mai mic

De la Huawei, de exemplu, poți cumpăra un Y6 2019 cu 32 GB spațiu de stocare la sub 600 de lei. Dar poate te interesează produsul premium al anului. Aici e vorba de Huawei P30 Pro, cu 256 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM, la care eMAG are reducere bună acum.

Dintre laptopurile ASUS se remarcă un model Strix cu procesor Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare pe SSD. eMAG are în ofertă modelul cu placă video dedicată și reducere.

De la Samsung mai există modelul Galaxy A50 cu 128 GB spațiu de stocare. Are 4 GB memorie RAM și un ecran de 6,4 inci. Are și slot pentru card microSD, dacă vrei să ai mai mult spațiu pentru pozele și muzica ta. E disponibil la cel mai mic preț din ultima vreme acum.

În ofertă există și un iPhone Xs de 64 GB. Are o reducere considerabilă acum. Telefonul beneficiază de două camere foto, un ecran de 5,8 inci și are deja iOS 13. eMAG îl are în nuanța space grey. Îl poți cumpăra de aici cu preț bun.

Samsung Galaxy S10e nu mai e chiar la preț de Black Friday, dar la resigilate la eMAG îl poți găsi la un cost apropiat. Telefonul a primit actualizare la Android 10, are 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Îl găsești aici cu preț mai mic.