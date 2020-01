Oferte eMAG de weekend: telefoane, laptopuri și televizoare la super preț

eMAG are o colecție bogată de electronice de care ai nevoie. Dintre toate acestea, telefoanele, televizoarele și laptopurile sunt la prețuri bune acum.

Am ales din oferta eMAG diverse produse pe care poți să le iei la preț mai mic. Ai laptopuri sub 3.000 de lei, telefoane sub 1.000 de lei, dar și televizoare 4K și smart la sub 2.000 de lei.

Telefoane ieftine de luat acum de la eMAG

Motorola One Vision e unul dintre acele telefoane pe care nu le poți ignora. Are 4 GB memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un ecran impresionant de 5,9 inci HD+. E disponibil acum la sub 1.000 de lei.

De la Huawei ai un P20 Lite cu 4 GB memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un ecran de 5,84 inci Full HD+. Totodată, are două camere foto de 16 MP și 2 MP. E disponibil acum cu preț bun.

De la Nokia există un telefon în oferta eMAG cu hardware bun, dar preț și mai bun. Are 4 GB memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și ecran de 6,3 inci. Nokia 6.2 e disponibil chiar și cu reducere acum.

Mai poți cumpăra de la eMAG un Huawei P Smart PLus cu 4 GB memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un ecran de 6,3 inci. E acum cu preț excelent.

Televizoare și laptopuri pentru toate nevoile tale

Philips a avut în 2019 o serie nouă de televizoare. eMAG are un model cu Android TV, diagonală de 108 cm și rezoluție 4K. E acum cu reducere masivă aici.

De la Samsung există în oferta eMAG un model cu Tizen, diagonală de 125 cm și rezoluție 4K. Funcționează YouTube, Netflix și alte aplicații de streaming sau gaming. Îl poți cumpăra de aici.

N-ar trebui să ignori nici un televizor Panasonic cu diagonală de 100 cm, tot smart TV și tot 4K. E dintr-o serie specială pe care producătorul a anunțat-o în 2019. Acum îl poți cumpăra cu reducere.

De cealaltă parte, există un laptop Acer Aspire 3 cu procesor Intel Core i5, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 1 TB de stocare pe SSD. Are și placă video dedicată. Îl prinzi acum cu preț foarte bun.

De la Dell există la eMAG un model Inspiron cu ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare pe SSD. Da, are placă video. Și are și un preț excelent acum.

În fine, n-ar trebui să ratezi un Vivobook de la ASUS. Are ecran de 14 inci, procesor AMD Ryzen, SSD de 512 GB și eMAG îl are în ofertă cu un preț excelent. Aruncă o privire și vezi dacă-i ce căutai.